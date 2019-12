Navarro anima a la oposición a presentar enmiendas, que verán con buenos ojos

La consejera municipal de Hacienda en el Ayuntamiento de Zaragoza, María Navarro, ha animado este martes a los grupos de la oposición a que presenten enmiendas al presupuesto de 2020, que verán "con buenos ojos" vengan de donde vengan si son para sumar.

Así lo ha asegurado Navarro en su comparecencia para explicar los presupuestos de su área para 2020, que finalmente se ha convertido en un debate de la globalidad de las cuentas municipales.

Así, tras resumir las principales cifras del presupuesto, la responsable municipal de la Hacienda ha vuelto a achacar a "los agujeros del pasado" la caída de un 30 por ciento en la inversión.

De todos modos, ha recalcado que muchos de los proyectos que desaparecen en el proyecto del Gobierno PP-Cs llevaban presupuestadas desde la época de Juan Alberto Belloch y que de nada sirve poner una partida para "ponerse una medalla".

Otra de las polémicas se ha suscitado con la previsión de que el Ayuntamiento ingrese 20 millones de euros en concepto de venta de suelo, unas cifras que la oposición no se cree.

En ese sentido, la consejera ha afirmado que no sabe si se van a vender esos 20 millones, pero ha reiterado que es una cantidad tasada por los técnicos y que harán cuanto esté en su mano para ingresar esa cantidad.

El portavoz de Hacienda del PSOE, Horacio Royo, ha calificado el presupuesto como el de "las medias verdades", "la opacidad", "la ausencia de proyecto" y "los recortes".

Así, ha asegurado que, si se eliminan esos "inciertos" 20 millones por venta de suelo y los 32 que presta el Ministerio de Hacienda para pagar sentencias condenatorias, se queda un gasto total de 749 millones de euros, por lo que se trata de un presupuesto "restrictivo".

Además, el "gran proyecto" del Gobierno PP-Cs es "hacer la obra que diseñaron Pedro Santisteve y Pablo Muñoz en Tenor Fleta", lo que demuestra que no tienen un proyecto de ciudad más allá de "jugar a las casitas y al Monopoly".

Alberto Cubero, de ZeC, ha subrayado que el actual equipo de gobierno ha heredado una situación económica que le permitía elaborar un presupuesto expansivo y, en su lugar, ha acometido un recorte del 30 por ciento en la inversión y la propuesta de ciudad es "absolutamente ninguna".

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de Podemos-Equo, Fernando Rivarés, quien ha sostenido que si renuncian a la inversión es que "no tienen grandes planes para esta ciudad" y el resultado, con el escaso margen que dejan los gastos corrientes y de personal, es un presupuesto "poco interesante, anodino, aburrido".

En defensa del equipo de gobierno ha intervenido la vicealcaldesa y portavoz de Cs, Sara Fernández, quien ha expresado que el presupuesto no tiene "nada que ver" con los que venía realizando ZeC los últimos años, porque las cuentas no se llenan con partidas que no se van a ejecutar ni se infradotan los servicios.