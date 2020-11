La Navidad es ya la última esperanza para levantar el turismo de nieve

Sin nieve, y con las estaciones de esquí forzadas a presentar expedientes de regulación temporal de empleo (ertes), la temporada invernal preocupa más que nunca en los empresarios del Pirineo, quienes se nutren en gran medida de los visitantes que año a año se acercan a esquiar a la comunidad. El puente de diciembre lo dan por perdido y se encomiendan a la Navidad como las fechas para poder salvar el año: «Hay que salvar las navidades porque si no sería un palo muy gordo», aseguraba el presidente de la Asociación Turística Empresarial Valle de Benasque (Atevb), José María Ciria.

Ciria reconocía que las condiciones climatológicas este año no estaban siendo las más adecuadas y, además, a ello hay que sumar que, por ejemplo, Madrid y Cataluña no van a dejar salir tampoco el puente. «Si empezamos las navidades, por lo menos que tengamos un invierno más o menos bueno», expresaba Ciria, al mismo tiempo que recalcaba que lo más importante en estos momentos era «salvaguardar a la gente».

«El puente, mucha gente de la hostelería de nieve, lo daban por perdido, tal y como transcurre la situación es normal que la gente decida cerrar. La cosa es así. Vivimos en una incertidumbre total, porque no sabemos como evolucionarán las cosas», añadía el presidente de Atevb. Aun así, Ciria reconocía que todavía era temporada baja en la zona y solo algunos hoteles grandes abrían el puente, y que a pesar de eso el verano había ido bien: «Hay mucha diferencia con las ciudades, porque en las ciudades los comercios, sobre todo la hostelería, lleva cerrada mucho tiempo y aquí el verano ha sido bueno», apostillaba.

En el Valle del Aragón, el presidente de la asociación turística, Luis Terrén, manifestaba que el sector, en esa zona altoaragonesa, trabajaba con «optimismo» para que pudiera «recuperar la temporada», pero las últimas noticias sobre los ertes de las estaciones de esquí y todo lo que engloba al turismo con el covid-19 de por medio se han convertido en «un palo importante para la zona». «Firmamos ahora mismo empezar en Navidad con normalidad», añadía el presidente de la asociación.

Sin embargo, a Terrén los expedientes de empleo adoptados por los grupos empresariales no le pillan por sorpresa e intuían que pudieran producirse: «Al final, con la incertidumbre de todo, se van confirmando los plazos que se venían viendo, los ertes definen que hasta el 26 no empezará la temporada. La noticia, aunque se espera, no es buena», agregaba Terrén.

Los municipios del Pirineo y su sector económico viven mayoritariamente del sector turístico y la nieve y «todo esto lo que nos deja es un agujero económico importante». No obstante, desde los comercios del Valle del Aragón miran con optimismo al futuro. En este sentido, señalan que «la gente prepara el inicio, no tiran la toalla. Hay que aguantar y si finalmente se puede abrir, se salvarán también los comercios», recalcaba Luis Terrén.

Por otro lado, las organizaciones sindicales también temen los efectos del erte en Aramón. CCOO, que defiende los intereses de los trabajadores de las estaciones de Aramón (Cerler, Formigal-Panticosa y Javalambre-Valdelinares), aseguró ayer que van a negociar para tratar de «arreglar algo» y conseguir que «las estaciones entren en las solicitudes que presentemos».

Asimismo, hasta el lunes es posible que no se manifiesten a través de un comunicado, según fuentes sindicales