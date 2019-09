« Necesitamos un Gobierno ya para tener interlocución»

Comienza el curso político sin Gobierno central y con un Ejecutivo autonómico inédito que da sus primeros pasos. Los secretarios generales de UGT y CCOO en Aragón, Daniel Alastuey, y Manuel Pina, respectivamente, analizan en esta entrevista el horizonte del próximo año y ponen el acento en tres asuntos relevantes: la necesidad de recuperar los derechos perdidos de los trabajadores durante la crisis, las incertidumbres que se ciernen sobre la economía y el mercado laboral y la imposiblidad de tener una interlocución válida con Madrid por la falta de Gobierno.

–¿Qué expectativas tienen los sindicatos desde la perspectiva para el nuevo curso?

–Manuel Pina: Tenemos pendientes un montón de reformas que tienen que ver con las políticas que se tomaron durante la crisis. La parálisis que sufrimos desde el 2015 ha evitado tomar medidas que revirtieran la situación. La prioridad absoluta es cambiar esas políticas. Hay que volver a recuperar los derechos que teníamos antes de la crisis.

–¿Ven posible recuperar esos derechos?

–Daniel Alastuey: Los trabajadores tenemos una situación muy peculiar. Hay un dato básico y es que producimos más que antes de la crisis y los trabajadores están en una situación mucho peor, tanto en cantidad como en calidad del empleo y en pérdida de poder adquisitivo, algo que están notando sobre todo los jóvenes, que no pueden desarrollar un proyecto de vida. Debe haber reformas para recuperar ese pulso perdido porque potencial económico hay.

–¿Y eso es viable en un contexto económico de desaceleración?

–D. A.: Si entre el 2014 y el 2019, que ha habido recuperación de la economía, no se ha recuperado nada de lo perdido, lo que no nos pueden pedir es que ahora que se espera una cierta desaceleración nos olvidemos de mejoras. Si se repartiera la riqueza de de otra manera la economía tendría un fundamento más sólido.

–M. P.: Hay una cuestión que tiene que ver con los derechos. Debemos recuperar lo que perdimos y a partir de ahí nos podemos sentar con un gobierno a hablar de reformas. Hablamos de derechos laborales pero también sociales como las pensiones, la sanidad, la educación…En Aragón hemos recuperado la riqueza hace dos años, el problema ahora es de redistribución. Los que ganan dinero ganan mucho más que antes, por lo que hay que redistribuirlo mejor. Además, si la mayoría social tiene recursos eso tiene una relación directa con un mayor consumo.

–¿Han hecho algo mal los sindicatos que no han aprovechado la buena coyuntura para pedir mejoras?

–D. A.: Es que ha habido una falta de interlocución. Realmente, las negociaciones comenzaban a dar frutos con el PP de Rajoy. El Gobierno sabía que tenía que empezar a soltar lastre como hizo con los funcionarios. El problema es que ahora no hay un interlocutor claro y eso afecta a nuestra capacidad de recuperar derechos. Nosotros nos podemos movilizar mañana, pero ¿contra quién? ¿Contra un Gobierno en funciones? ¿Contra un posible Gobierno?. Necesitamos que se forme ya un Gobierno para tener interlocución, entre otras cosas porque el diálogo social también estaba avanzado. Vino el fracaso en la aprobación de los presupuestos y todo se vino abajo. Realmente se podrían hacer muchas cosas si hubiera un interlocutor, por eso es urgente.

–M. P.: La parte de autocrítica que yo haría es que cuando tuvimos una ventana de oportunidad apareció el tema catalán que monopolizó todo. Quizás deberíamos haber puesto más énfasis en que los temas sociales hubieran estado más encima de la mesa. Nos enredamos en un tema que no era el del comer. Ese año fue perdido y cuando quisimos empezar una nueva dinámica se produjo una moción de censura y diez meses más tarde llegaron las elecciones por la falta de acuerdo en los presupuestos.

–¿Habrá gobierno finalmente o habrá elecciones?

–D. A.: Yo no lo sé, pero no debería haber elecciones.

–M. P.: Las elecciones son el peor de los escenarios

–D. A.: Con las medidas que han puesto sobre la mesa los dos partidos de la izquierda nos sentimos bastante identificados, por lo que no entendemos que entre ellos no haya un acuerdo programático. Otra cosa es cómo se gestiona ese acuerdo y quién entra en el Gobierno. Creemos que hay mimbres para poner en marcha un gobierno progresista y, por tanto, es su obligación con la fórmula que sea.

–M. P.: Los ciudadanos ya hemos hablado. Pediríamos a los políticos que se pusieran de acuerdo, porque la repetición de elecciones no soluciona los problemas. Podemos entrar en un bucle del que no salgamos.

–D. A.: Un acuerdo forzado también es un escenario malo porque lo que deben hacer los partidos de la izquierda es generar un clima de diálogo y de colaboración que permita llevar a cabo políticas a largo plazo. Hay retos para la sociedad española importantísimos y no es posible que los políticos piensen solo en el corto plazo. Eso es un desastre y lo es también para la izquierda.

–Es un escenario contrario al que se ha dado en Aragón, ¿cómo valoran la situación política de la comunidad?

–M. P.: Quizá deberían tomar nota de Aragón. Aquí los partidos saben que no iba a haber mayorías. Solo hay dos comunidades donde nunca ha habido mayorías: País Vasco y Aragón. Los partidos sabían que tendrían que negociar, da igual con quién y cómo. Al final ha habido un acuerdo transversal en Aragón. Por ello, pediría altura de miras a nivel nacional.

–D. A.: El de Aragón es un acuerdo muy trabajado y era el más plausible. El PAR ha entendido que era necesaria una coalición para blindar a las instituciones autonómicas. Ha sido un ejercicio de lo posible porque hay una tradición en Aragón de gobernar con el otro. Se generan confianzas y no desconfianzas. También ha estado muy bien el encaje de una parte de los partidos de la izquierda en el nuevo Gobierno.

–¿Pero no temen posibles fricciones en cuestiones centrales como la política fiscal u otras que puedan afectar al diálogo social?¿O los sindicatos van a relativizar estos asuntos?

–M. P.: Como tenemos la experiencia de gobiernos de coalición en Aragón, ya sabemos lo que eso supone. Hasta ahora no ha habido tantos problemas en que existan diferentes posturas. Al contrario, hemos intentado integrar a todas las partes e ideologías en el diálogo social. Es más importante tener interlocución con todos a que pueda haber roces, que también pueden ocurrir dentro de la normalidad.

–D. A.: Hay aspectos en los que no estaremos de acuerdo, como la política fiscal. No concebimos rebajar impuestos y pedir una mejora de la financiación al Estado, por ejemplo. Este país necesita un debate nacional sobre los impuestos.

–M. P.: El problema de la financiación no será entre los partidos que formen la DGA sino que será un problema entre comunidades autónomas. Algunas piden que se tenga en cuenta la población y eso a Aragón le parte por la mitad. La despoblación y el envejecimiento debe de tenerse en cuenta. Es posible que un día en territorios como Aragón o las dos Castillas tengamos que hacer movilizaciones en contra de propuestas de financiación de otros territorios.

–¿Cuáles son las tres o cuatro peticiones o deseos que piden para la próxima legislatura en Aragón?

–D. A.: El primer problema es la financiación. Aragón ha hecho buena labor en recuperación de servicios públicos, pero en cuanto a gasto en otras partidas faltan otros 400 millones que la comunidad tenía antes de la crisis. Por tanto, con los actuales recursos no llega para todo ni para hacer políticas mínimamente efectivas. Otro eje es el del diálogo social, que la pasada legislatura funcionó bien, porque la ley de Diálogo Social salió adelante por unanimidad. Pero ahora se trata de desarrollar esa ley con todas las áreas y los interlocutores del gobierno. Finalmente, queremos exprimir al máximo las posibilidades legales para tener más instrumentos de entendimiento con empresarios y con el Gobierno en agilización y resolución de conflictos.

–M. P.: Todos esos ejes tienen un objetivo común: crear empleo en el ámbito público y en la empresa privada a través de inversiones industriales y en infraestructuras. Pero es necesario crear empleo de calidad. No puede ser que el Gobierno, en su parte empresarial, sea el primero que tiene unos índices de temporalidad fuera de cualquier explicación. Se debe comprometer a que en la esfera pública haya una mayor calidad del empleo. Desde la perspectiva privada sería bueno que se incluya la necesidad de crear empleo de calidad.

–La creación de empleo se está ralentizando. ¿Estamos ante un cambio de ciclo?

–D. A.: Empleo se debe seguir creando porque no se ha recuperado el trabajo previo a la crisis. Falta un millón de puestos que hay que recuperar en España. Además, el empleo ha perdido 10 puntos de poder adquisitivo. Esas son las prioridades, pero con las políticas actuales no se puede conseguir. Si la gente no puede consumir, la economía se va a retraer. Tenemos que seguir insistiendo en derogar la reforma laboral y, posteriormente, hablar de un nuevo estatuto de los trabajadores.

–M. P.: El 70% de la economía tiene que ver con la demanda interna y con el poder adquisitivo de las personas. No es posible tener un consumo de cierto precio si no hay una estabilidad en el empleo. Una de las políticas centrales debería ser recuperar poder adquisitivo porque si no nuestra forma de vida va a cambiar.

–La recuperación de la economía y el aumento de la siniestralidad laboral también han ido parejas. ¿No es una paradoja?

–M. P.: Es que la siniestralidad laboral forma parte de la precaridad que se ha instalado en el mercado de trabajo, de la rotación, de la retracción del esfuerzo de las empresas por la acción preventiva. Se han incorporado trabajadores precarios pero no hay un esfuerzo en prevención. Cuando la gente tiene miedo a perder su puesto de trabajo no se denuncian las prolongaciones de jornada y se relaja la preocupación por la seguridad propia. Si no hay derechos, no hay calidad de trabajo y los trabajadores se vuelven menos reivindicativos.

–M. P.: Todos los accidentes son tratables, pero donde hay estabilidad en el empleo se puede trabajar mucho en prevención y formación, pero en sectores donde la rotación es muchísima es imposible. La foto es siempre igual, trabajadores temporales, sin formación ni estabilidad.

–¿Les preocupa la capacidad de penetracion de los sindicatos en empresas de servicios donde hay elevada temporalidad?

–D. A.: No es lo mismo organizar a los trabajadores en la planta de Figueruelas que en un Telepizza y, sin embargo, también los estamos organizando. Tarde o temprano se siente la necesidad de acudir a una organización ante un conflicto. Los sindicatos surgen de reivindicaciones fragmentadas que se unen como ha ocurrido con los trabajadores de Telepizza y los riders.

–M. P.: Las organizaciones sindicales nos debemos organizar según los cambios de la sociedad. Lo que es importante es que los sindicatos no nos durmamos porque cuando organicemos a los riders saldrán otras cosas que a las que también deberemos prestar atención.