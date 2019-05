«Ni Dios» hizo huelga

La huelga educativa de ayer en Aragón no la hizo «ni Dios». Se cumplió así la afirmación del sindicalista de CGT que, a través de un audio difundido por WhatsApp y que contó este diario el pasado lunes, ya auguraba unos malos resultados del paro convocado por su organización junto a CCOO y STEA.

El seguimiento se quedó solo en un 4,06% de los docentes, según los datos aportados por el Departamento de Educación a primera hora de la tarde. En la provincia de Zaragoza, el 7,36% de los profesores secundaron la jornada, mientras que en Teruel fue del 2,97% y en Huesca el 2,07%. Las cifras de Educación variaron mucho respecto a las aportadas por los sindicatos que, entre ellos, también ofrecieron versiones diferentes.

CGT, por ejemplo, habló de un 40% en Enseñanzas Medias y de un 15% en Infantil y Primaria, según explicó José Luis Ruiz. Desde CCOO, Guillermo Herráiz indicó que había sido de «más del 20%» en Secundaria y FP, mientras que en Primaria estaba siendo «inferior», señaló. Mientras, desde STEA, Tomás Sancho reconoció que el seguimiento «había sido más bajo de lo esperado», aunque no se aventuró a dar cifras. «La respuesta para nosotros ha sido escasa respecto a las expectativas creadas. La huelga se ha tenido que convocar sin querer, por coherencia, porque hemos llegado al final de legislatura y los recortes siguen», añadió Sanchoz.

«Mal momento» / El portavoz de STEA aseguró que «no queríamos convocar la huelga, pero las circunstancias nos han obligado a ello, aunque en mal momento: en plena campaña electoral», dijo. «También la negociación en las mesas ha sido a final de legislatura y cuando el acuerdo estaba al alcance de la mano, se desvaneció», reiteró.

Ruiz, de CGT, aludió a esta situación. «Somos conscientes de que la huelga se ha convocado con precipitación, no nos ha quedado más remedio. Hemos intentado publicitarla lo máximo posible. En Enseñanzas Medias es un seguimiento aceptable; en Primaria se queda corto», añadió.

La huelga estuvo acompañada de concentraciones de los docentes en Zaragoza y en Teruel (en Huesca la Junta Electoral no dio permiso a los convocantes). Por la mañana, unas 200 personas acudieron a la plaza España de Zaragoza donde, entre otras cosas, entonaron cánticos contras el Gobierno de Lambán. «Tú no negocias; nosotros a la huelga», gritaron. Por la tarde, se repitió la protesta a las puertas del Pignatelli.

También se hicieron piquetes informativos a primera hora en los institutos Goya, Corona de Aragón, Miguel Catalán y en el colegio Joaquín Costa, en Zaragoza.

La negociación para la reducción de la jornada lectiva ha quedado ahora en el aire. Tras no alcanzar ningún acuerdo el pasado martes en la Mesa Sectorial, donde asistieron todos los sindicatos (también CSIF y UGT, que no convocaban la huelga), el tema queda pendiente para el próximo Gobierno autonómico. Reclaman volver a las 18 horas en Secundaria y las 23 en Primaria e Infantil.

Aunque ayer, desde CGT, José Luis Ruiz aún apuntaba que al actual Ejecutivo le queda hoy viernes para poder negociar. «El martes nos dijeron que como había huelga no se negociaba. Mañana (por hoy) no habrá huelga, por lo que no es excusa y podrían reunirnos», dijo. «Las posturas entre sindicatos convocantes y Administración son muy muy cercanas. No entendemos qué ha pasado en el último mes y medio, porque cuando íbamos a acordar el horario se han alejado las posturas», dijo.

Respecto al audio de su compañero de CGT, que ya presentó su dimisión la semana pasada, Ruiz detalló que «se había sacado de contexto», aunque «el contenido fuera desafortunado» y «no es la postura para nada» de los sindicatos convocantes.

«Estamos a las puertas de unas elecciones. El margen de maniobra es mínimo, así que lo normal sería esperar al nuevo Gobierno que entre. Y con el que salga las reivindicaciones por la jornada lectiva seguirán », añadió Tomás Sancho desde Stea.