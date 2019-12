La nieve y el buen tiempo cuelgan el cartel de completo en todo Aragón

Las buenas perspectivas se han confirmado y casi todos los hoteles y alojamientos turísticos de la comunidad colgarán el cartel de completo durante este puente. El adelanto de la campaña de esquí ya hacia presagiar unas cifras de ocupación altas y la buena climatología, al menos para gran parte de los días, han acabado de llenar los establecimientos turísticos. Así, el sector plantará cara a la desaceleración económica gracias a la llegada de visitantes de País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana y sobre todo Madrid. Los aragoneses, por su parte, llenarán sus segundas residencias y los pueblos de toda la comunidad impulsando la actividad de bares y restaurantes.

«El de noviembre ya fue muy bueno y este también lo será; hace años que Aragón se ha consolidado como un gran destino para escapadas y puentes festivos», subraya el presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón (CEHTA), Luis Vaquer, que destaca el incremento de visitantes andaluces en las últimas campaña gracias al AVE.

Aunque cada vez más turistas y grupos de amigos apuestan por las casas rurales, el epicentro en este puente volverán a ser las localidades más próximas a las estaciones de esquí, cuyas puertas están abiertas de par en par desde hace días. «Cuando empezó a nevar a principios de noviembre ya se activaron las reservas y en los últimos días se han disparado; nosotros el viernes y el sábado estamos completos», indica Pedro Marco, director general del Gran Hotel de Jaca y del Hotel Oroel, que ya tienen reservas hasta para el mes de febrero.

Aragoneses, vascos, navarros, madrileños y catalanes llenarán los valles del Pirineo oscense. También el de Tena, donde casi todos los alojamientos están «al 100%». «Hace días que no quedan habitaciones en la mayoría de establecimientos, solo huecos sueltos», destaca la presidenta de la asociación de Hostelería y Turismo de Huesca, Anabel Costas, que regenta el hotel El Privilegio de Tramacastilla de Tena.

Tal y como apunta Costas, la nieve atrae a esquiadores, pero también a otros muchos visitantes. Un turismo blanco que el año pasado tardó en llegar. De hecho, la mayoría de estaciones aragonesas no abrieron sus puertas hasta el 26 de diciembre, por lo que las cifras de ocupación en este puente fueron flojas. Los siete centros de la comunidad afrontan estos días con 255 kilómetros.

«Que haya ambiente de nieve es fundamental, por aquí hace tiempo que está todo lleno y las previsiones para Navidad también son muy buenas», incide el presidente de la Asociación Turística Valle de Benasque, José María Ciria, que destaca que la mitad de sus visitantes durante este puente proceden de Madrid.

Sin embargo, no siempre es necesario tener pistas de esquí para tener un sector turístico relevante. Lo saben bien en la comarca del Sobrarbe, la única pirenaica que no tiene estaciones. «La ocupación rondará el 80% y aunque siempre hay reservas de última hora este año la gente ha tenido más previsión», comenta Paz Agraz, de la asociación empresarial de la comarca.

Las previsiones son igual de buenas en la provincia de Teruel. Los visitantes de la Comunidad Valenciana llenarán las pistas de Valdelinares y Javalambre y el turismo rural también colgará el cartel de completo. «Somos muy optimistas; pensábamos que la desaceleración iba a influir algo pero no ha sido así», señala el presidente de la Asociación de Hotelería y Turismo de Teruel, Juan Ciércoles.

El frenazo económico tampoco ha hecho que los aragoneses se queden en casa. Así lo indican al menos los datos de los ocho vuelos charter que este puente saldrán del aeropuerto de Zaragoza, que están llenos desde hace 20 días.

Ahora, el principal reto que afronta el sector es seguir impulsando la desestacionalización. Para ello, Vaquer aboga por fomentar la llegada de visitantes extranjeros y el turismo gastronómico tanto en restaurantes como en bodegas.

Las casas rurales, a tope

Las casas rurales aragonesas también rozarán el completo estos días. De hecho, los establecimientos más grandes, aquellos que reservan grupos de amigos y familiares, están reservadas «desde hace mucho tiempo», tal y como indica el presidente de la Asociación Española de Turismo Rural, el turolense Jesús Marco. «En esta ocasión la gente ha sido más previsora, aunque muchas reservas se han realizado esta semana cuando se ha confirmado que el tiempo iba a ser bueno», explica. Las 1.231 casas rurales de Aragón recibirán con los brazos abiertos las previsiones. En octubre registraron 39.108 pernoctaciones, un 7% menos que el mismo mes del 2018.

570.000 desplazamientos en Aragón

La Dirección General de Tráfico estima que durante la operación especial de tráfico de este puente se registrarán unos 570.000 desplazamientos por las carreteras aragonesas. La operación comienza a las 15.00 horas de este jueves, día 5 de diciembre, y concluirá a las 24.00 horas del lunes, 9 de diciembre.