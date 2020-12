«No sé cómo nos eligieron para el comité, pero puedo asegurar que había pluralidad política»

Politóloga, asesora ejecutiva de Ecodes, profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza, escritora, experta en medioambiente y productora incansable en diferentes medios de comunicación. Cristina Monge ha pasado a la primera línea de la actualidad tras conocerse que era una de las elegidas por Pedro Sánchez España para el grupo de análisis metodológico formado «para establecer un sistema de verificación externa independiente que confirme la calidad y la veracidad de los trabajos realizados», según el Gobierno.

–¿Se había planteado ser parte de un comité de expertos?

–Comités de expertos hay muchos, es una cosa bastante más normal de lo que parece. Otra cosa es que, efectivamente, al tratarse de la presidencia del Gobierno y haber sido un ejercicio novedoso, haya tenido más repercusión.

–A la gente le llama la atención porque tampoco es común. Digamos que no es un trabajo al uso, que no hay una ruta trazada por la que llegar hasta ahí.

–Esto no es un trabajo, no hemos cobrado ni un duro por lo que hemos hecho. Han sido cuatro o cinco reuniones telemáticas de dos horas. Luego, cada uno en nuestra casa hemos revisado y estudiado documentos. Que nadie piense que esto es un puesto en la Administración. Insisto que han sido cuatro o cinco reuniones online y se ha acabado.

–¿No continúan entonces?

–No. De momento, hasta aquí hemos llegado.

–¿Cómo se formó el comité?

–Nos llamaron a gente que trabajamos en temas de transparencia y rendición de cuentas para que echáramos una mano e hiciéramos propuestas sobre esta metodología. Y punto. Eso es lo que hemos hecho en las reuniones, hacer aportaciones. Algunas conclusiones las han cogido y otras no.

–¿Sabe por qué fue elegida?

–Ellos hacen una cata, buscan gente que trabaja sobre cada uno de los temas, en este caso sobre rendición de cuentas y transparencia. Yo he publicado cosas sobre ese tema como el resto de compañeros. Los nueve que estábamos tenemos que ver con participación, rendición de cuentas… Bueno, mejor dicho, lo que nos englobaría a todos sería calidad democrática. ¿Por qué fuimos elegidos esos y no otros? No tengo ni idea. Sí puedo asegurar que había pluralidad ideológica. Había expertos que suelen colaborar con otros partidos cuando les llaman, como debe ser. Si a mí me llaman mañana de la Comunidad de Madrid para hacer este mismo papel, lo haré igual. Somos técnicos que trabajamos en lo que sabemos, y de lo que sabemos es de calidad de democracia, de cómo mejorarla.

–¿Tenía algún cometido especial?

–No. A nosotros nos pasaron una propuesta de cómo hacer la reducción de cuentas y sobre ella hemos ido haciendo aportaciones de metodología, de terminología, de sobre qué hay que rendir cuentas, de cómo se miden esos objetivos que te has planteado como Gobierno... Algunas las han asumido y aparecen recogidas y otras han dicho que las tendrán en cuenta para un futuro.

–¿Cuánto ha cambiado España desde mayo del 2011, del que usted escribió ‘15M: un movimiento político para democratizar la sociedad’?

–Mucho. En mayo se van a cumplir 10 años de aquello. Pasó una crisis que dejó una desigualdad galopante y emergió la nueva política que ahora ya está dentro de las instituciones. Este año será un buen momento para hacer un esfuerzo y analizar exactamente qué ha pasado, cuánto hemos cambiado y cómo.

–¿Qué lectura hace del escenario político, con la derecha derechizándose y un Gobierno central compartido entre tensiones?

–Es el primer Gobierno de coalición de la historia de la democracia en España, hay que aprender a funcionar. Es el único Gobierno posible y entiendo que ninguno va a tener interés en romperlo. Por otra parte, es verdad que hay una serie de tensiones que tienen que gestionar. Además, es la primera vez que la derecha está partida en tres. El PP había vivido confortable al ser el único en ese espectro ideológico y ahora tiene que compartir ese espacio.

–En Aragón las cosas son bien distintas. Por ejemplo, se han aprobado los presupuestos en las Cortes con la mayoría más grande de la historia.

–Cuando hablamos de polarización, nos fijamos casi exclusivamente en lo que pasa en Madrid, sobre todo en el Congreso de los Diputados. Pero si miramos comunidades o ciudades, en muchas hay acuerdos continuamente.

–Como socióloga, ¿qué secuelas cree que dejará la pandemia?

–Muchas. Para empezar, vivimos en un mundo más incierto. Sabemos que dependemos de la naturaleza radicalmente y, en la medida que la degradamos, ponemos en juego nuestra salud. Y luego hay otras muchas cosas que tardarán en dejarse ver. Hay cosas que ya hemos visto, pero otras de largo plazo que aún habrá que esperar. No me parece muy correcto hacer futurología porque no sé lo que va a pasar.

–¿Ni siquiera se atreve a decir que quedará miedo en cierta parte de la sociedad?

No. Yo no lo tengo nada claro. Si eso fuera así, este verano nadie se habría movido de su casa, los centros comerciales estarían vacíos en vez de a reventar, igual que las calles... No lo sé, de verdad. Honestamente, no lo tengo claro. Como tampoco me atrevo a decir si vamos a salir mejores o peores de esta.