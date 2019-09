«No existen unidades especializadas, pero tampoco hay psicólogos expertos»

<b>—¿Hay más gente afectada por TOC de la que cree?</b>

—Por supuesto. El TOC es el gran desconocido de los trastornos mentales y afecta a mucha gente. Se vive en soledad, de forma muy interiorizada, y no se muestra. A las personas, muchas de ellas inteligentes y con un perfil muy competente, les da apuro decirlo y que se les tache de raros.

<b>—Van a llenar el Paraninfo y hay gente que se ha quedado fuera.

</b>—Queríamos visibilizar el TOC y no sabíamos cuál iba a ser la respuesta. Estamos contentísimos. Hay que eliminar el estigma, son personas normales que con un tratamiento psicológico adecuado pueden recuperar la calidad de vida que pierden, que es muchísima. El sufrimiento es espantoso. La explosión que sufren en su cerebro les martiriza, les hace actuar por compulsión y hacer un ritual mental o físico es lo único que les alivia, pero también los martiriza.

<b>—¿Cuánta gente afectada puede haber en Zaragoza?

</b>—No lo podemos contabilizar porque hay muchas personas que lo sufren, pero no lo dicen. En la asociación, en el año y medio que llevamos somos 57 socios, pero tenemos muchos simpatizantes. Recibimos llamadas cada semana bien de los afectados o de sus familiares.

<b>—¿Se puede prevenir?

</b>—No se puede prevenir como tal, pero sí frenar con un tratamiento para evitar que este trastorno empeore y altere la rutina diaria. En este caso, desde los colegios se podría hacer una gran labor y queremos hablar con Educación. Unos padres vinieron y nos dijeron que su hija, de 10 años, les había dicho que sentía que no tenía infancia por culpa del TOC.

<b>—¿El uso de fármacos es la última vía?

</b>—Si es posible se deben evitar. Los manuales y los expertos en TOC señalan que solo son recomendables para casos muy graves. Se recetan antidepresivos que pueden generar ansiedad, pero no curan. El tratamiento psicológico adecuado es lo mejor, donde se restablece de algún modo la parte del cerebro que no va bien.

<b>—Es madre de un chico que padece TOC. ¿Cómo lo vive?

</b>—Es muy duro. Tuvo que pedir una baja en su trabajo para irse a Granada, donde está el único centro especializado que trata estos trastornos. Tampoco pudo seguir con unos estudios superiores porque el TOC podía con él. Fue él quien, una vez allí, me animó a montar la asociación en Zaragoza. Estoy aquí por él y por todas las personas afectadas.

<b>—¿No existen unidades especializadas en los hospitales para abordar esta patología?

</b>—No y esta es una de nuestras reivindicaciones. Solo hay un psicológo especialista en TOC, en el centro de salud de Sagasta, que está abrumado. No puede tratar a los pacientes como debiera porque se necesita una terapia intensiva que en Aragón no existe. No hay unidad específica, pero tampoco especialistas. De hecho, ya hemos tenido contacto con los alumnos del máster de Psicología de Teruel y han mostrado mucho interés. El TOC es algo por lo que se pasa de puntillas durante el grado y nos gustaría que se fomentará la especialización.

<b>—¿Esto les supone un desembolso económico porque tienen que ir a clínicas privadas?

</b>—Se paga por agilidad, pero tampoco hay especialistas. Lo que hay son psicológicos generalistas.