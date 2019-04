La no reunión Escartín-Santisteve

Nacho Escartín no ha acudido a la supuesta cita que hoy tenía con Pedro Santisteve porque, simplemente, no se había dado por invitado a ninguna reunión. El líder de Podemos en Aragón y el alcalde de Zaragoza se supone que debían haber mantenido una reunión para explorar si aún existía alguna posibilidad de acuerdo para que los morados se integraran bajo la marca Zaragoza en Común para las próximas elecciones municipales del 26-M. Pero teniendo en cuenta los movimientos tácticos de ambas partes en los últimos días, es más lógico pensar que habrá que esperar a que pase la cita con las urnas para hablar de pactos poselectorales, porque antes ya parece que entramos en el terreno de los milagros.

En el fondo, parece que ambas propuestas prefieren medirse primero, ver quién puede más, quién es más alto y más fuerte de los dos, y después del 26-M, ya si conviene y sirve para algo, sentarse a hablar. Nada nuevo bajo el sol de la izquierda española.

En las últimas semanas tanto ZeC como Podemos han celebrado primarias para conformar sus listas a las municipales. Santisteve ganó las suyas y Violeta Barba, hasta ahora presidenta de las Cortes de Aragón, había hecho anteriormente lo propio en la formación morada. Ambos procesos internos se antojaban como los carpetazos definitivos a un posible acuerdo, ya que fundir después ambas listas, una vez ya diseñadas en virtud de los votos de las bases, no parecía lo más adecuado. Es más, fuentes de ZeC llegaron a decir que si Podemos quería confluir "tendría que ponerse a la cola", es decir, ocupando plazas de relleno, imposibles de ser elegidas en las urnas por pura cuestión aritmética.

Santisteve, sin embargo, ha repetido alto y claro que él no es partidario de dos listas sino de una y que siempre apostaría por el acuerdo. Por eso citó a Escartín vía WhatsApp la semana pasada. Se supone que el encuentro debía haber sido hoy.a las 19.00 horas. Pero el líder morado no se ha presentado. Al parecer, la invitación no contaba con los parámetros adecuados. Escartín esperaba haber recibido una propuesta previa por escrito. Un documento que estudiar para después sentarse frente a Santisteve. Pero como no ha habido documento, una oferta que analizar, la hipotética cita ha quedado en una simple no reunión.