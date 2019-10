Si algo tiene claro María Lázaro es la importancia de la detección precoz respecto a cualquier enfermedad. Ella lo experimentó en primera persona y, con la perspectiva que da el tiempo, ahora lo valora con más razón si cabe. «Fue mi salvación», reconoce. Esta zaragozana de 55 años superó un cáncer de mama cuando tenía 48, se sometió a cuatro operaciones en menos de un año y le tuvieron que reconstruir los dos pechos, pero en ningún momento recibió radioterapia ni quimioterapia. «Me lo cogieron todo muy a tiempo y, aunque fue duro todo el proceso, ahora hago una vida normal y me siento curada, aunque siempre tienes ese miedo de que vuelva a salir», reconoce Lázaro.

Esta aragonesa atendía ayer con una sonrisa a todo aquel que se acercó hasta la mesa informativa que la Asociación de Mujeres Aragonesas con Cáncer Genital y de Mama (Amac Gema) instaló a las puertas del Corte Inglés con motivo de la conmemoración, hoy, del Día Internacional del Cáncer de Mama. «Mi mensaje es sencillo: al mínimo síntoma o bulto raro que se note cualquier mujer, debe acudir al médico», dice.

Lázaro reconoce que nunca antes a su diagnóstico se había hecho una mamografía. «No me hacía revisiones ni nada y reconozco que eso no es lo aconsejable, más a cierta edad. Me note algo en el pecho y decidí ir al médico, pero no se lo conté a nadie», recuerda. Tras aquella primera mamografía, a los 48 años, empezó un periplo gris que, finalmente, tuvo que confesar a sus más allegados. «Me citaron rápidamente en el hospital Provincial y, cuando yo creía que solo tenía afectada la mama derecha, también me hicieron biopsia de la izquierda», detalla.

Recuerda aquellos días con angustia. No quería saber nada del cáncer de mama, «tampoco me volví loca buscando en internet», dice, pero el runrún estaba en su cabeza. «Sabía que los resultados podían ser malos y así fue. Tenía las dos mamas afectadas, pero todo estaba muy incipiente y eso fue lo más positivo», relata.

Mastectomía

En la primera operación le quitaron «un poco» de los dos pechos, pero en análisis patológicos dio como resultado que había algo más de afección. María tuvo que someterse a una segunda intervención y a una tercera, en la que le realizaron la mastectomía. En ese momento decidieron quitarle definitivamente las dos mamas que, posteriormente, fueron reconstruidas. «Esa parte fue muy dura porque tenía mucho dolor. Te levantan el pectoral y siempre tienes la sensación de estar encogida porque me tiraba la piel. Noto menos flexibilidad que antes, pero hago actividades como yoga que me vienen muy bien», cuenta. La cuarta y última operación fue para colocarle un expansor debajo del músculo pectoral.

Su alimentación no ha variado, tampoco su día a día. Lleva una vida normal, trabaja y se siente «muy bien», aunque reconoce que el cáncer sí le ha dejado una secuela importante: «Siento pánico a las enfermedades», dice.

El apoyo de su familia fue y ha sido «fundamental» para Lázaro durante el proceso, pero también el que ha encontrado en Amac Gema, donde confiesa que ha encontrado «amigas de verdad». Conocía, por otras circunstancias, a las fundadoras de la asociación y el destino quiso, de forma negativa, que el cáncer le afectara a ella.

Implicación

«Las conocí cuando piensas que no te va a pasar a ti y ya me hablaron de la asociación. Cuando pasé por todas las operaciones me animaron, decidí implicarme un poco más y ahora formo parte de la junta», dice orgullosa. Lázaro, a quien le costó transmitir lo que le pasaba e incluso no fue capaz de decírselo a su marido los primeros días, siente ahora que la etapa del cáncer de mama es pasado. «Fue un mazazo del que, afortunadamente, me sobrepuse», dice la aragonesa.