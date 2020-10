La noche de los repartidores

Están a punto de cerrar los bares en el barrio de La Magdalena de Zaragoza. Son las diez de la noche. Un hombre visiblemente borracho le pregunta a su compañero: «¿Ahora hay algo?». Dudan. «Algo tiene que haber, me han dicho que por la Almozara», se responden con forzado optimismo. No será fácil que encuentren un lugar adecuado. Se alejan caminando mientras los propietarios del bar El Boulevar echan la persiana. Hasta que llegue el toque de queda muchas personas deambularán algo desorientadas por una ciudad sin bares como animales expulsados de su ecosistema natural.

Con la llegada de esta medida restrictiva el ambiente se apaga todavía más. Hasta las luces de las farolas parecen colaborar con la penumbra. En los barrios de las afueras no se ve ni un alma por las calles. Y_la situación no es muy diferente por el centro. En la plaza de San Francisco los propietarios de los restaurantes apuran la prohibición mientras recogen sus terrazas. En el suelo quedan decenas de servilletas a la espera de que los camiones de limpieza tomen la ciudad quebrando el inquietante silencio. Barrenderos y repartidores se reparten las calzadas a partir de las once de la noche. «Acabo de empezar a trabajar con Glovo, no sé cómo sería antes, pero desde que comenzó el toque de queda no estoy notando más pedidos a última hora», explica Jeldineth Velasquez. Es una de esas personas que en patinete recorren las aceras vacías.

Infracciones

En la misma plaza San Francisco, en la penumbra de un interior, se observa a un grupo de personas apurando cervezas en el interior de un bar. La infracción es fragante, pero no parecen disimular demasiado. Tampoco se ven muchas patrullas policiales por la zona. «Me han dicho que me darán el justificante el lunes», explica Ismaira García, cocinera en un restaurante de bocadillos de cierto postín. «El fin de semana se ha reforzado el local porque está viniendo más gente que antes», indica. Eso sí, las costumbres se han adaptado y las cenas de adelantan.

Pasadas las once los taxistas se ven obligados a dar vueltas sin destino y sin viajeros. «La caída de estas noches ha sido del 100%», señalan Ramón Cajal. La noche del jueves solo recogió a un joven que saltándose el toque de queda quería ir a la casa de unos amigos. El resto del tiempo solo ven calles vacías y los últimos autobuses que completan sus rutas a toda velocidad, sin necesidad de detenerse en casi ninguna de las paradas. Nadie los espera.

En la esquina de la avenida Goya con la Gran Vía baja del tranvía Julián Santiago. Como conserje en un garaje privado comienza su jornada a contratiempo. Uniformado parece controlar que el resto de los viajeros vuelvan al hogar lo antes posible. Da igual que sea la víspera de Halloween, los últimos disfraces han desaparecido de las calles con puntualidad. «Está todo mucho más aburrido estos días», asegura, sin precisar si eso es algo positivo o negativo para su día a día.

Carreras al límite

Ananda Lagunas también tiene que estar fuera de casa pasadas las once de la noche. «Noto que se está respetando bastante, no me parece que la gente sea irresponsable», explica con la tranquilidad de tener un documento que acredita su trabajo. Lo mismo le pasa a Carlos Oliete que recorren en moto la zona del campus de la plaza de San Francisco para repartir cenas de Telepizza. «Lo más gracioso de esto es ver a la gente correr cuando faltan quince minutos para el toque de queda si están llegando a casa, creo que en general los zaragozanos se lo están tomando bastante en serio», destaca. Bajo la estatua de Fernando el Católico alguien había dejado una lata de Estrella Galicia vacía y unas rosas rojas de plástico como homenaje a no se sabe qué.

En el paseo de la Independencia la noche del viernes fue más movida de lo esperado. Una manifestación de críticos del coronavirus, disuelta por la Policía, se mezcló con los operarios que están trabajando en la instalación de las luces de Navidad.