Un nombre que ya no importa

La persona, Juan Carlos I, puede que haya huido de España, pero su nombre sigue presente en el callejero de muchas ciudades españolas y aragonesas. En Zaragoza el rey emérito tiene una avenida con su nombre, que va desde Condes de Aragón hasta Duquesa Villahermosa. El número de los portales alcanza el 59. En agosto, un día después de conocerse la salida del país del antiguo monarca, la vía estaba tranquila.

Ni había tumultos de gente pidiendo retirar el nombre de la avenida ni tampoco se llenó de monárquicos convencidos defendiendo al Borbón. El nombre, decía la mayoría, es lo de menos.

En frente del centro comercial Aragonia el bar Casa Lucía recibe a sus clientes con una bandera de España. Los prejucios pueden llevarle a uno a pensar que el gerente de este establecimiento defenderá a muerte al antiguo rey. Pero lo cierto es que a Javi, como se llama el hostelero, le da igual cómo se llame la calle en la que él regenta su negocio.

«Mira, ni bien ni mal. Si cambian el nombre no pasa nada. En vez de venir a trabajar a la calle Juan Carlos I pues vendré a la avenida Infanta Leonor, pero venir tendré que venir igual», reía. El chiste, por cierto, se lo proporcionó una de sus empleadas, que sin querer mojarse sobre el asunto se echaron unas risas viendo a su jefe responder. «Más valdría que se dedicarán a otras cosas que a cambiarle el nombre a las calles, pero bueno. Aquí tampoco nos podemos quejar», decía.

Fuera, una señora, salía de comprar frutos secos de una conocida tienda de alimentación. Ahora bien, sobre el asunto del rey Juan Carlos, «ni entro ni salgo», decía. Ella, Manuela, lleva décadas años viviendo en esta avenida zaragozana, y recuerda que la primera vez que llegó a esta calle «el taxista no paró» de meterse con la figura de Don Juan Carlos. «Que si en la guerra habían matado a su padre y un montón de cosas me dijo», recordaba Manuela.

«Siempre he sido una mujer trabajadora, eso sí. Yo voté a Felipe González aunque a mi madre le encantaba Suárez. Y el rey estaba allí. Si ahora ha hecho tantas cosas malas pues que lo pague. Pero chico, ya no sé que opinar. Ah, su hijo lo está haciendo bien». Y cerraba así el relato exprés de la Transición. Y si para muchos Felipe VI todavía sigue siendo «el hijo de», a otros el nombre de Juan Carlos apenas les suena, como es el caso de dos jóvenes de 14 años que no decían recordar nada del emérito. Para ellas el rey siempre ha sido Felipe, el del pabellón de baloncesto.

El resto de personas preguntadas evitó la concisión. Unos se reían y marchaban asintiendo, otros realizaban feos gestos de desaprobación, mientras que la mayoría pedía no opinar al respecto. «La calle me da igual, pero Juan Carlos, si se ha ido, que no vuelva», sentenciaba otro hombre. Parece que el debate sobre el cambio de nombre se ha quedado en los despachos de los grupos municipales.