Carmelo Asensio: «Nos diferencia la forma de hacer política, de llegar a pactos»

Carmelo Asensio (Zaragoza, 1967) es el elegido para encabezar la coalición de Más País, CHA y Equo a las elecciones generales por Zaragoza, una lista cuya composición definitiva se conocerá probablemente hoy.

–¿Qué ofrece su coalición que no aporten otras opciones de izquierdas?

–Fundamentalmente la forma de hacer política. Podemos tener semejanzas en el programa con el PSOE o Podemos, con matices, pero nos diferenciamos en la capacidad de diálogo, de llegar a acuerdos. Sobre todo vamos a llevar Aragón al Congreso, porque si no, no lo hace nadie. Pero también vamos a facilitar que el PSOE no se vea tentado de girar a la derecha para alcanzar acuerdos.

–¿Entonces la candidatura nace para generar un Gobierno de izquierdas?

–Claro que sí, el objetivo es facilitar aquellas mayorías que permitan hablar de los problemas de la gente y ponerles solución. A mí me ha parecido terrible lo que ha pasado en estos meses, y como a mí, creo que a cantidad de votantes progresistas. Más País-CHA nace para eso, como un actor nuevo que evite los errores que se han cometido. Hemos coincidido con Más País en esto porque precisamente es el ADN de Chunta Aragonesista, y lo podemos ver a lo largo de estos últimos años. Lo hicimos la legislatura pasada y también en esta, además dando el triple salto mortal de aglutinar a otros partidos políticos con distintos posicionamientos en temas muy importantes. Hicimos un esfuerzo anteponiendo los intereses de la gente a los nuestros como partido. Y esa gobernanza aragonesa, ese ejemplo, es lo que queremos exportar a Madrid.

–En la anterior convocatoria dijeron que no se presentaban por generosidad y ante el auge de la ultraderecha. ¿Ya no hay miedo?

–No, el riesgo está ahí. Yo creo que las fuerzas progresistas tienen que ser inteligentes porque la derecha, en cuanto puede, empieza a hablar y llega a acuerdos. Les cuesta un minuto. Lo hemos visto en Andalucía, en Murcia, en Madrid o, desgraciadamente, también en el Ayuntamiento de Zaragoza. Precisamente para evita esta situación, Más País-CHA es una opción que perfectamente va a poder contrarrestar el auge de esas fuerzas reaccionarias.

–¿Cuándo le plantearon ser candidato?

–La verdad es que no fue con mucho tiempo, las conversaciones serias con Más País empezaron el lunes pasado y el viernes había que tomar decisiones. Es verdad que recibí muchas llamadas y estímulos de gente, de dentro y de fuera del partido, para tomar este paso, y finalmente me decidí porque creo que es una oportunidad de devolver la voz de Aragón al Congreso. Sería un orgullo seguir el camino que en su día abrieron José Antonio Labordeta, que arrancó más de mil millones de euros para Aragón de los Presupuestos Generales del Estado, y Chesús Yuste.

–¿Ya que nombra a Labordeta, qué le parece la polémica que surgió con Ángela?

–Bueno, la verdad es que la propuesta de Ángela Labordeta o la que salió de Chesús Yuste no las hizo Más País, estuvimos en comunicación directa con ellos y nos trasladaron que lo último que pretendían es inmiscuirse en los procesos internos de Chunta Aragonesista para designar al candidato, que según se había acordado en la coalición, elegía CHA. Es más, en el consejo nazional no hubo ningún otro candidato, la candidatura salió respaldada con un 88%. Poco más que decir, solo respetar la figura de Ángela Labordeta y también de Chesús Yuste, que son muy importantes en el partido.

–También hubo una propuesta, la de Pedro Arrojo, por parte de su propio socio, Equo, ¿cómo le ha sentado a las negociaciones?

–Están yendo muy bien. Es verdad que la propuesta de Perico Arrojo no tenía ningún sentido, porque es miembro de otra formación y somos muy respetuosos con los procesos y la situación interna de otros partidos. Las conversaciones van bastante bien para conformar una lista muy plural, donde va a haber personas de CHA, de Equo, de los que proponga Más País y personas independientes que son referentes en diversos ámbitos sociales, culturales o sindicales. Y también van viento en popa para la confección de un programa electoral. No puedo adelantar nombres por respeto a las negociaciones.

–¿Ya tienen claros los ejes fundamentales del programa?

–Sí, pero estamos acompasando nuestro programa en Aragón con el que está elaborando Más País a nivel estatal. Coincidimos en cuestiones muy importantes como la agenda social: hay que derogar la reforma laboral y buscar la sostenibilidad del sistema de pensiones público. Hay que trabajar sobre el principal problema, el paro. Otro vértice es la sostenibilidad, esta candidatura va a ser netamente aragonesista y netamente verde. Y hay otra parte muy importante del programa que es lo que tiene que ver con Aragón, con problemas como la despoblación, la infradotación de infraestructuras, la financiación autonómica y las de territorios específicos como Andorra.

–¿Con cuánto se confomaría?

–Con el máximo posible (ríe). Vamos a pelear no solo por un escaño, sino por dos por Zaragoza y uno por Huesca, por qué no. Hay muy buenas expectativas, gente ilusionada con nosotros.