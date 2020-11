Los notarios: ¿la alternativa para atajar la okupación?

Desalojos rápidos avalados por notarios y registradores de la propiedad. Esto es lo que va a proponer a los partidos con representación en el Congreso de los Diputados la Cámara de Comercio para tratar de atajar uno de los principales problemas a los que se enfrentan los propietarios de viviendas okupadas, como es el largo periplo judicial al que tienen que hacer frente para que se desaloje su propiedad. Y si se da el caso.

Esta propuesta normativa que pretende frenar la usurpación de viviendas, cada vez más frecuente, ha sido elaborada por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza José María Gimeno Feliu, que considera que «cuando la justicia llega tarde es no justicia». A su juicio, la okupación es un fenómeno que va al alza porque existe, entre otros motivos, «una inadecuada respuesta penal».

Para poder atajar esta situación, el catedrático urge a que se elabore «una regulación legal» que a día de hoy no existe para que el propietario pueda acudir a una autoridad administrativa que dicte «un acto rápido, sumario y con credibilidad». Esta última apreciación es clave y para lograrlo propone un procedimiento administrativo impulsado por un notario o registrador de la propiedad que, en su condición de funcionario público, pueda convertirse en una herramienta «rápida, eficaz y con pleno rigor jurídico» en el caso de que se haya producido una usurpación.

Gimeno Feliu ha presentado este viernes esta propuesta en la Cámara de Comercio de Zaragoza, junto a su presidente, Manuel Teruel, que ha explicado que ha sido traslada a los grupos políticos con el propósito de que se eleve al Congreso de los Diputados como propuesta de ley. «Estamos hablando de poder garantizar la defensa jurídica y el respeto a la propiedad», ha dicho Teruel, que ha asegurado que el problema de la okupación en España tiene «trascendencia internacional por la imagen que se proyecta y la marca España».

En este sentido, el catedrático ha explicado que el Gobierno tiene que dar una respuesta clara y actuar de forma rápida para garantizar el derecho a la propiedad. Dado que está más que comprobado que la Justicia no puede hacerlo en «tres o cuatro días», ha asegurado que su propuesta es de fácil implementación ya que los notarios y registradores de la propiedad son trabajadores públicos con acceso a toda la información necesaria para poder concluir si se está produciendo una usurpación ilegal de una vivienda.

Ambas figuras tendrían legitimidad para dictar una resolución de acuerdo provisional sobre el conflicto que sería suficiente para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pudiedan actuar y acometer un desalojo forzoso en el caso de que los inquilinos ilegales no cumplan con lo dictado.

Esta propuesta no abarca, en ningún caso, los problemas sociales y de exclusión que en la mayoría de los casos esconde la okupación, ha matizado Gimeno Feliu. Un asunto al que las Administraciones públicas también tienen que dar respuesta, añadió.

Teruel ha explicado que no existe un censo concreto que permita conocer el número de viviendas okupacadas en la comunidad. Hasta el pasado mes de junio, en Aragón se registraron 96 de casos de ocupación, de los cuales 77 pertenecen a la ciudad de Zaragoza. Unas cifras que no reflejan la realidad dado que, según ha indicado el presidente de la Cámara de Comercio, hay barrios y zonas de la capital aragonesa en las que no se puede acceder a esta información por las amenazas o el miedo de sus residentes a represalias. Es lo que sucede, por ejemplo, en el entorno de la calle Pignatelli, donde la okupación y la violencia ha desatado las protestas de sus vecinos, cansados de los problemas que sufren a diario y de la degradación constante de su barrio.