La nueva carpa en Puerto Venecia prevé 150 empleos

Las tres empresas que se han unido para crear la gran carpa de Puerto Venecia en Zaragoza, bajo el nombre de Wöw ocio urbano, detallaron ayer que el proyecto prevé crear 150 empleos directos, involucrará a medio centenar de empresas para diversos servicios y supondrá una inversión cercana a los dos millones de euros.

Las promotores privados del proyecto (Grupo As de Comunicación, Idea Carpas y We are one), afirmaron que para la puesta en marcha del proyecto, que en su primera fase estará abierto del 20 de septiembre al 4 de noviembre, están negociando tanto con varias peñas como con otras instituciones para que sus miembros puedan acceder al recinto «en condiciones ventajosas» durante las fiestas del Pilar.

Los responsables hicieron valer sus «más de 25 años de experiencia en la creación y gestión de espacios, programación y producción cultural y de espectáculos» como aval para el proyecto, en que llevan trabajando más de ocho meses para preparar una variada oferta de cultura, música, gastronomía y exposiciones, cubriendo desde antes de las fiestas del Pilar hasta después de Halloween.

El proyecto, aclararon, lo han preparado tras alcanzar un acuerdo con intu Puerto Venecia, sin que «haya habido contacto, ni participación o colaboración de ninguna institución pública», más allá de una presentación, «por cortesía», a la nueva gerencia de Zaragoza Cultural, el pasado día 29. Lo hicieron porque este recinto, entienden, «amplía y complementa» la oferta cultural y de ocio de la ciudad.

AFORO DE 10.000 / Wöw ocio urbano será inaugurado el viernes 20 de septiembre, con un «gran concierto» que la organización aún no ha desvelado. Su recorrido, insistió la organización, es «mucho más amplio» que el de solo las fiestas.

Un día después, de hecho, se inauguraría la carpa de la fiesta de la cerveza, Oktoberfest Olé, a mediodía del sábado, 21 de septiembre. Al estilo de la que se celebra durante las fiestas en las ferias de Valdespartera, contaría con música en directo de una banda bávara, cerveza y comida y también una zona VIP con una mayor oferta de restauración.

Este evento por sí solo tiene un aforo de unas 2.500 personas, y en total, en los 11.700 metros cuadrados del recinto, se amplía a las más de 10.000, con las 8.000 de la carpa para conciertos y otros grandes espectáculos, en principio orientados a público de más de 25 años. Los organizadores prevén la asistencia de 160.000 personas en este primer periodo de actividad hasta el mes de noviembre.

Los promotores explicaron en el comunicado que «hay conversaciones» con las peñas, un colectivo con grupos «disgregados» y que carecen de sus tradicionales espacios, para que sus miembros puedan acceder «en condiciones muy ventajosas», aunque con «algún límite de aforo». Su objetivo es «favorecer el espíritu inicial que siempre tuvieron las peñas en las fiestas del Pilar y crear un entorno saludable donde se favorezca la convivencia».

Aunque también están en conversaciones con otros colectivos y asociaciones, que no precisaron, porque la esencia del proyecto es «crear alianzas» y ser «lugar de referencia» para diferentes públicos.

Además de la implicación de más de cincuenta empresas aragonesas, como proveedoras o colaboradoras, también quieren alcanzar acuerdos con entidades y asociaciones sin ánimo de lucro.

Aunque las actividades que se plantean tienen carácter temporal y se ubican en terrenos privados, se ha presentado, aseguran los promotores, la declaración responsable para obtener la autorización para llevar a cabo actividades sujetas a la ley de espectáculos públicos, que está en tramitación por tanto, pero que confían en que lleguen a tiempo. También apuntan que ninguno de los concesionarios de la explotación de otros espacios públicos tienen ya en su poder esta autorización, y que algunos «ni siquiera la han presentado».

Consideran que el suyo es un proyecto «perfectamente viable» y «técnicamente óptimo» por la «profesionalidad y experiencia» del equipo de empresas que lo ha creado.