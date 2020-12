«Nunca en mi vida política he pasado un año como este»

Las residencias de mayores han sido el punto de la diana a la que ha ido directo el covid-19. Unos centros que han sufrido mucho y que a medida que pasan los días, comienzan a salir a flote a través de mucho esfuerzo. Al mando de estos servicios se encuentra María Victoria Broto, consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, que no duda en mostrar sus sentimientos sobre algo que ha perjudicado a tantos aragoneses y que ha puesto al límite algo que ella defiende con uñas y dientes, unos servicios y derechos sociales que no dejen a nadie atrás.

¿Cómo ha sido hacer frente a una pandemia que ha hecho tanto daño a las residencias y de la cual no se sabía nada?

Ha sido una situación muy dura y muy difícil. Creo que la pandemia nos ha demostrado la vulnerabilidad de los seres humanos y en pleno siglo XXI nadie nos podíamos imaginar que nos íbamos a encontrar en esta situación de incertidumbre. Nos hemos dado cuenta que un virus puede poner al sistema a prueba y hay que decir que ha sido muy difícil, que no estábamos preparados y que nadie ha recibido un máster en epidemiología, pero hay que destacar que la experiencia, a pesar de haber sido muy dolorosa, ha sido en muchos aspectos positiva. El sistema público de los servicios sociales se ha sentido que es más necesario que nunca. Aquí en Aragón tenemos residencias públicas, de ayuntamientos o privadas, pero todas han recurrido al sistema público de servicios sociales para que las sustentara y les ayudara. Ha sido un año muy duro y tenemos que lamentar todo lo que ha sucedido, pero creo que hemos sabido estar a la altura de las circunstancias y que como servidores públicos nunca nos habíamos sentido tan útiles como este año.

¿Ha pensado alguna vez en tirar la toalla?

Nunca. Es algo que no se puede hacer en un momento como este y hacerlo sería una irresponsabilidad. Una persona con una responsabilidad política, es precisamente cuando más dificultades tiene y cuando es más difícil decidir, cuando más tiene que estar al frente de una situación. Llorar sí que he llorado y he tenido que sobreponerme. Es un momento de toma de decisiones, de dirigir y de poner todo el temple, por lo que nunca he pensado en dejar el barco y es algo que no entra dentro de mi sistema de valores. Pero sí, lo he pasado mal. Nunca en mi vida en toda la responsabilidad política he pasado un año como este, pero eso lo pueden decir muchas personas.

Mirando con perspectiva, ¿cree que se hicieron algunas cosas mal en la primera ola?

Creo que las decisiones que se han tomado han sido las acertadas y las más adecuadas ante una situación para la que no estábamos preparados. Nos pusimos al frente y apoyamos a las residencias en todo momento. Nos parecía muy importante que las personas mayores se sintieran bien y que supieran que intentábamos cuidar su salud pero, por otro lado, también nos ha preocupado mucho la imagen de las residencias, porque son una prestación muy importante. Por eso las hemos apoyado y les hemos estado guiando y diciendo qué tenían que hacer y cómo. Para ello ha sido fundamental la coordinación con Sanidad porque necesitábamos ayudarles para que no entrara el virus y si entraba, para poder dar la mejor respuesta a esas personas. De lo que más orgullosa me siento de esta gestión es del día que se nos ocurrió que teníamos que poner en marcha los centros covid. Fue ante una situación de dificultad de una residencia que veíamos que no podía aislar a las personas y pensamos en qué podíamos hacer. Decidimos que teníamos que poner en marcha unos centros intermedios y dos días después estaban en marcha. Es un logro absolutamente importante que tan solo dos días después el centro de Yéqueda estuviera abierto. Algo que sí que veo que teníamos que haber tenido y que no fue así ni aquí ni en ningún otro sitio fue material de protección. Si volviera atrás haría en todo lo mismo, pero sí que tendría más material.

¿Se tendrían que haber blindado antes las residencias?

Se hizo lo adecuado. El enemigo de este virus es el agrupamiento y por eso nos confinaron, pero las residencias se mantuvieron abiertas porque esas personas tenían que seguir ahí, es su casa. Aquí el contagio tenía más posibilidades de producirse porque hay personas que entran y salen y encima los usuarios son personas vulnerables. Se ha intentado blindar al máximo, pero es que a veces los residentes y las familias nos acusan de que hemos blindado demasiado y que no los hemos dejado salir. Mi responsabilidad ha sido mantener el equilibrio entre preservar su saludad y el bienestar emocional de las personas. Yo estoy satisfecha de la gestión que hemos tenido, nunca hemos mirado a otro lado y siempre hemos estado tomando decisiones y debatiendo, y me enorgullece la labor del equipo de servicios sociales.

A pesar de que la vacuna esté al caer, ¿sigue habiendo miedo a otra gran afección a este sector después de las navidades?

El miedo no me lo he quitado de encima ni un segundo porque estamos viviendo una pesadilla de la que no acabamos de despertar, pero estas semanas, que los datos son más positivos, respiro mucho mejor y estoy más contenta. Además, el ver la vacuna delante me da esperanza y me alegra que los primeros que se vayan a vacunar sean las personas de las residencias pero solo estaré tranquila cuando vea cero residentes, cero trabajadores y cero fallecidos.

¿Qué porcentaje se espera de vacunación en las residencias?

No sabemos las cifras exactas, lo deseable sería el 100% pero en el futuro, que no significa que se haya puesto una norma, yo creo que para que una persona entre en una residencia, se tendrá que poner como condiciones que esté vacunada.

¿Cuál es la situación actual de las listas de espera en dependencia? ¿Cómo ha afectado la pandemia?

La pandemia ha tenido una repercusión en la gestión de la dependencia, pero cuando nosotros llegamos al Gobierno éramos la primera comunidad en cuanto a lista de espera y hemos mejorado muchísimo y ahora somos la sexta comunidad en cuanto a personas que se les han reconocido la prestación, es decir, solo hay cinco comunidades que tienen mejores datos que nosotros. Durante el estado de alarma se paralizó la valoración de la dependencia, pero después lo hemos retomado y seguimos avanzando mucho y tenemos el doble de personas con prestación que cuando llegamos al Gobierno, ya son 31.824. Estamos caminando a mucha velocidad y más que lo haremos porque los presupuestos generales del estado plantean una mejora considerable en la financiación de la dependencia. Si todo va bien, creo que lo que tenemos que lograr es que entre el año 2021 y 2022 estuviéramos al día en cuanto a las prestaciones de la dependencia y con esta financiación lo podemos lograr.