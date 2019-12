Las obras descartadas se conocerán la próxima semana

La reunión técnica celebrada este martes entre el responsable de Participación del Ayuntamiento de Zaragoza, Javier Rodrigo, y los servicios municipales afectados en los presupuestos participativos no terminó de deshojar la margarita de cuántas obras y cuáles se descartan definitivamente del total. Se podrían decidir «el próximo lunes», ha asegurado el edil. La única conclusión que se puede extraer es la confirmación de que ninguno de los cinco carriles bici se va a ejecutar. Ni el de Pablo Ruiz Picasso (Actur), ni el de Alonso V-Asalto (Casco Histórico), ni el eje de Torrero, ni el del Camino del Pilón (Miralbueno), ni la conexión del tercer cinturón con Camino de las Torres (San José). Todo lo demás, hasta 26 proyectos, están aún en el aire.

Los servicios han dado cuenta del estado actual de esos proyectos y de aquellos que ya no da tiempo a realizar o adjudicar antes de la fecha límite del 31 de diciembre. Pero no terminaron de concretar cuántos de ellos se pueden rescatar en el 2020 para llevarlos a cabo con cargo al presupuesto municipal que presentará el Gobierno PP-Cs el próximo viernes. Todas las áreas, prácticamente, tienen definidas sus cuentas para el próximo ejercicio y, a pocos días para anunciar su aprobación, algunos de estos proyectos podrían quedar excluidos por no tener encaje en ellas.