Las obras de Filosofía terminarán en junio del 2020 y no en febrero como estaba previsto

Las obras de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Zaragoza terminarán en junio o en julio del 2020 y no en febrero del próximo año, tal y como estaba previsto. El motivo de este retraso es la modificación que se tiene que llevar a cabo ahora en el contrato adjudicado a la UTE (formada por FCC, Copisa y Estructuras Aragón) tras hallarse deficiencias en la estructura del edificio el pasado mes de julio. Dichos cambios, tras un exhaustivo análisis de su cuantificación económica, van a suponer un gasto de 2,5 millones de euros que, en ningún caso, supone que el campus tenga que pedir más inversión.

"Ya está completamente definido el proyecto de modificación, su valoración, y así lo presentamos esta semana en el Gobierno de Aragón. La empresa ha comenzado hoy a impartir a todas las personas que están en la obra un curso de formación para eliminar los elementos que son nocivos para la salud, que es lo primero que se va a hacer", ha explicado este lunes Francisco Serón, vicerrector de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructura del campus público. El siguiente paso, según ha indicado, será "forrar" la facultad para iniciar los trabajos interiores, mientras que las excavadoras accederá "dentro de 10 o 12 días", ha dicho. "Con lo cual ya podemos decir que se reinicia la obra física, porque la obra nunca so ha parado", ha reiterado.

La obra se estimó en 22 millones con IVA, pero la licitación salió finalmente adjudicada por más de 17 millones. "Ahora, con esta nueva ampliación de 2,5 millones, volveremos otra vez a estar cerca de los 22, que era el dinero que el Gobierno de Aragón contaba que podía tener como tope para esta

inversión. Con lo que no hay que pedir más inversión", ha añadido Serón.

Desde el pasado mes de julio no se pudo continuar con los planes previstos, aunque lo cierto es que la UTE había trabajado a buen ritmo y se contaba con holgura en los plazos. De inicio, desde el campus público no se contaba con retrasar las tareas y se esperaba poder reanudar la situación a finales de octubre, pero no se logró. Técnicos del campus hicieron una estimación y valoración de los cambios que presentaron a la UTE en varias reuniones, pero no ha sido hasta estos días cuando la empresa ha dado el sí a esa modificación del contrato. También el Gobierno de Aragón ha dado su beneplácito.

Los materiales nocivos que aparecieron (principalmente fibrocemento) están en la techumbre, que está debajo de las tejas, las bajantes y unos almacenes de agua "que ya no se utilizaban, pero que hay que quitarlos de ahí", ha dicho Serón. El vicerrector ha apuntado que este contratiempo "inesperado" surgido en varias partes de la estructura supondrá que la previsión de 36 meses de duración de las obras no se va a cumplir y estiman que serán "entre tres y seis meses más". Por esto mismo, la conclusión del proyecto será en junio o julio, mientras que el traslado tendrá que ser entre julio y agosto del 2020. De este modo, las clases en la nueva Facultad de Filosofía empezarán en el curso previsto: 2022-2023.