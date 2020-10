Las obras de recrecimiento de Yesa están al 75% y terminarán en el 2023

Las obras del recrecimiento del embalse de Yesa continúan su curso y ya están al 75% de ejecución. Más allá del debate político, de la polémica que ha acompañado desde sus inicios a estas obras y del último episodio en el Congreso que puso en vilo a partidarios y detractores, los trabajos de construcción de la presa y los proyectos de compensación en el entorno continúan realizándose. Así lo confirmaron ayer fuentes de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que subrayaron que el modificado nº3 del proyecto de recrecimiento de la presa de Yesa (aprobado en el 2011) sigue dando pasos adelante y no se ha detenido «en ningún momento». Con un presupuesto vigente de 283.140.000 euros y un plazo de ejecución que concluye en octubre del 2023, las obras avanzan según lo previsto. De hecho, próximamente se adjudicará un nuevo proyecto relacionado con el recrecimiento, el de la variante de la carretera A-137.

Según indicaron fuentes del organismo de cuenca, el cuerpo de la presa está «prácticamente concluido», al 90% de ejecución, y los trabajos ahora se centran en una pantalla de hormigón interna, que se encuentra a un tercio de ejecución, y en las inyecciones de hormigón en el extremo izquierdo.

Por otro lado, se encuentra en construcción el dique de cola del río Escá, en los alrededores de la localidad de Sigüés (comarca de la Jacetania), y el muro de contención que protege a la localidad de las aguas del embalse. El muro está casi finalizado y las obras del dique se encuentran, en estos momentos, al 40% de ejecución. Según indicaron desde la CHE, con el dique de cola se creará un lago artificial, una lámina de agua embalsada constante, que podrá utilizarse para usos recreativos y cumplirá también la función de evitar las inundaciones del propio río en Sigüés. Todavía está pendiente de adjudicar, por el contrario, el otro dique de cola previsto en el proyecto, el del río Aragón, por las alegaciones presentadas.

Dentro de las actuaciones ya finalizadas en el marco del recrecimiento de Yesa, se encuentra la carretera A-1601 y el viaducto de unos 1.200 metros de longitud, que permite salvar íntegramente el cauce del río Aragón junto con sus márgenes. También, dos de las cinco ermitas que se restaurarán en la zona, en concreto, las de San Jacobo en Ruesta y la de Santiago en Sigüés. En proceso está la recuperación de las ermitas de San Juan en Ruesta, Virgen de las Viñas en Escó y San Pedro, en Artieda. También están realizándose, aunque no han concluido, las labores de reforestación en los márgenes del nuevo embalse y las zonas de obras (360.200 unidades).

Con todos estos trabajos iniciados o pendientes de adjudicar, la previsión es que las obras concluyan en el 2023. Sin embargo, no será entonces cuando el pantano pueda empezar a utilizarse hasta la nueva cota. Antes, habrá que implantar el Plan de Emergencia de Presas y desarrollar el Plan de Puesta en Carga, donde se efectúa un llenado y vaciado del embalse para «probar» la presa, sin afectar a los usos anteriores al recrecimiento. Y todo ello, todavía, a la espera del informe solicitado por el ministerio al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos sobre la seguridad de la presa.

La ‘grieta’ del cuatripartito

El cuatripartito del Gobierno de Aragón funciona casi como un engranaje desde que tomó posesión el año pasado, pero asuntos como el recrecimiento de Yesa son la «grieta» que divide a los socios de izquierdas: PSOE, Chunta Aragonesista y Podemos. Mientras el líder del Ejecutivo, Javier Lambán, se apresuró a llamar a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para pedirle aclaraciones por lo que se entendió en algunos sectores como una «paralización» de las obras de Yesa, los socios de Gobierno reiteran sus posiciones contrarias al recrecimiento de la presa.

Joaquín Palacín, presidente de CHA, pidió la «paralización inmediata de las obras». «Hemos pedido una y otra vez que primara el principio de precaución, los hechos y los informes conducen inexorablemente a tomar esta decisión», dijo. Desde Podemos, Marta De Santos, secretaria de Transición Energética y Cambio Climático de la formación, reconoció que este es uno de los puntos de fricción en el Gobierno. Volvió a reclamar «que la presa no se llene porque no se garantiza la seguridad» y recordó que el ministerio «asume que hay movimiento, aunque dice que está controlado». «Que esté controlado no evita el riesgo», recalcó.