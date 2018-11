Opel podría parar hoy por una protesta en Francia

La factoría de Opel España podría detener la produccion como consecuencia de la falta de componentes. Las protestas de los transportistas franceses por el incremento del impuesto que grava el combustible ha puesto en jaque el día a día de Figueruelas. Por este motivo, la compañía ha anunciado a la plantilla que antes de dirigirse hoy a su puesto de trabajo llame para conocer si habrá actividad o no. Fuentes sindicales creen que el turno de mañana no se verá alternado, aunque no se descarta que haya problemas en el de la tarde y la noche.

La paralización del transporte en el país vecino está provocando grandes retenciones en la frontera.

Ayer, la jornada comenzó con una larga cola de camiones retenidos en el carril derecho en el tramo final de la AP-8, entre Behobia e Irún.