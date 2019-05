El operador logístico DSV construirá en Plaza un almacén de 10.000 m²

El operador logístico DSV se traslada a Plaza, donde construirá un gran almacén de 10.000 metros cuadrados. El crecimiento que ha registrado en los últimos años su delegación de Zaragoza ha llevado a la firma dedicada al transporte de mercancías a ampliar sus instalaciones de la capital aragonesa. Actualmente, la empresa cuenta con una planta de 4.500 metros cuadrados en la Ciudad del Transporte de la autovía de Huesca y dispone de una nave «pulmón» en Villanueva de Gállego en la que alquila más o menos metros (ahora ocupa unos 2.500) en función de sus necesidades. El nuevo almacén de Plaza contará con 10.000 metros cuadrados (más mil de oficinas), aunque en un futuro podría ampliarse ya que se ubica en una parcela de 20.000 metros cuadrados.

La firma de origen danés se encuentra actualmente ultimando los permisos para poder iniciar las obras en el corto plazo, ya que estima que el nuevo almacén estará operativo en junio del 2020. El grupo, que en Plaza también operará en régimen de alquiler, se ubicará en una parcela anexa a la planta de Imaginarium, según informaron ayer a este diario fuentes de la empresa.

El traslado supondrá su salida de la Ciudad del Transporte, mientras que la nave «pulmón» de Villanueva podría mantenerla en función de sus necesidades de almacenaje. La operación, según apuntaron las citadas fuentes, se firmó hace solo dos semanas.

El grupo, que cuenta con unas 25 delegaciones repartidas por toda España, emplea en Zaragoza a una treintena de personas, una plantilla que crecerá con el traslado a Plaza, aunque la empresa aún no lo cuantifica. En todo caso, no serán muchos, ya que el almacén no es intensivo en mano de obra.

La delegación de la capital aragonesa distribuye mercancías en todo Aragón y en Soria y trabaja para diversos sectores productivos. No obstante, la actividad industrial, con el automóvil a la cabeza, es su principal cliente. «Además de ganar en espacio y en eficiencia, el nuevo almacén nos permitirá ubicarnos más cerca de nuestros clientes», indicaron las citadas fuentes.

La nueva ubicación de la firma, que realiza transporte terrestre, marítimo y aéreo, también le posiciona más cerca del aeropuerto. En este sentido, cabe destacar que DSV acaba de empezar a operar el nuevo vuelo directo de transporte de mercancías entre la capital aragonesa y la ciudad china de Wuhan, mientras que también gestiona el servicio ferroviario de la Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ) con la ciudad de Zhenghzou.

DSV se introdujo en el mercado español en el 2006 con la adquisición de la empresa Frans Maas y actualmente está presente en las principales ciudades españolas. El grupo danés, quinto proveedor de transporte y logística a nivel global, emplea a unas 47.000 personas en todo el mundo.

El aterrizaje de DSV en Plaza viene a confirmar el dinamismo de la plataforma logística de Zaragoza. En estos momentos está ocupado el 86% del espacio disponible, gracias al desembarco o la ampliación de sus instalaciones de empresas como Casa Matachín, Bilstein, Decoexsa, UNEX, TXT, Almericost, Hidroloy, entre otras. Este polígono emplea actualmente a más de 12.000 personas. La sociedad pública que gestiona este complejo, controlada por el Gobierno de Aragón, está impulsando su ampliación para dotar de más suelo al polígono.

