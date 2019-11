La oposición arremete contra el "chiringuito" político de la política lingüística

La oposición cargó este viernes en bloque, en la Comisión de Educación de las Cortes, contra el "chiringuito político" que consideran que es la dirección general de Política Lingüística adscrita a la consejería. La diputada del PP Pilar Cortés, cuyo grupo propuso la comparecencia del director general, Ignacio López Susín, ya comenzó su intervención calificando la estructura de "absolutamente prescindible", asumible por la dirección general de Patrimonio, y en la misma línea, con más o menos dureza, la secundaron Carlos Trullén, de Ciudadanos, y David Arranz, de Vox.

Si la eficacia de la labor de López Susín durante la pasada legislatura se midiera por el calado en la oposición, desde luego no podría sacar pecho, tras una comisión en la que volvieron a emplearse términos como "fabla" y "chapurriau" para definir al aragonés y al catalán, respectivamente. La derecha sigue sin ver necesario unificar una lengua para normalizarla y garantizar su pervivencia, y sigue defendiendo que el cheso y el chistabín no tienen nada que ver y que lo que se habla al este de Aragón no es catalán.

Frente a esto, López Susín trató de defender este martes su labor, y prometió intentar buscar "consensos". Sería bueno para lograr sacar adelante el gran proyecto no ejecutado, la Academia Aragonesa de la Lengua, que el año pasado tuvo 25.000 euros de presupuesto, no ejecutado, y para el 2020 cuenta con la misma partida. Y por lo visto ayer, con similares expectativas, si tiene que surgir del consenso político.

López Susín defendió que los hablantes de estas lenguas viven el asunto "de manera más natural de la que nos puede parecer", y recordó que, tanto la Constitución, como el Estatuto de Aragón, como Europa, defienden la protección y difusión de las lenguas minoritarias. En Aragón, expuso, se ha pasado bajo su mandato de destinar al particular dos céntimos por habitante a 20, y aun así estamos "lejos" de otras comunidades como Asturias, nuestro inmediato predecesor, que destina un euro.

Aun así, el director general defendió las iniciativas (también defendidas en el Congreso) para acreditar maestros de las lenguas propias, la extensión de la docencia, de 200 a 1.200 alumnos, los programas sociales y culturales, como el día de la Lengua Materna (el 3 de febrero), incluidos premios, para fomentarlas. Y anunció la finalización de registros del diccionario online Aragonario, que recibe mil visitas diarias.

Intentó hacer ver a los grupos de la derecha que tiene que haber una normalización en una lengua, como la hay con el castellano de España y Latinoamérica (o entre el de las propias comunidades autónomas), y animó a no mezclar el asunto con la política, porque el "negacionismo" del catalán es un "complejo". "En la mayoría de Aragón se habla castellano y no somos Castilla", ejemplificó.

Pero fue en vano. La diputada popular consideró que "puede haber concoordancias, variedades, pero no les quiera hacer creer (a los habitantes del Aragón oriental) que eso es catalán". López Susín le recordó que en una escuesta del INE a los propios habitantes, más de 87.000 reconocían hablar catalán, frente a 3.500 que lo calificaban como chapurriau.

También argumentó Cortés que se quiere crear una "lengua ficticia", en lo que Arranz, de Vox, ahondó con lo que se hizo en el País Vasco con el euskera batúa. Quedó patente que la derecha piensa que, a partir del aragonés, surgirá un "nacionalismo excluyente", que ya da síntomas como la "aberración", como llegó a tildarla Arranz, de poner Huesca sin hache. Carlos Trullén, por Ciudadanos, llegó a preguntar si se vigilará qué lengua hablan los niños en el recreo de los centros, y recuperó el asunto del anuncio del Día contra la violencia sobre las mujeres en el que el machista habla castellano, del que se ha hecho bandera aunque sea un espot entre otros muchos en los que también hay machistas catalanoparlantes.

También atacó con el porcentaje que supone el suelo de López Susín en el gasto, a lo que este le respondió, somarda, que haga una enmienda para que le suban el presupuesto y así no representará tanta proporción.

Con la política lingüística enfangada en el independentismo, el PAR pasó de puntillas en su postura con la denominación del catalán ("es bien conocida", apuntó la portavoz del grupo, Esther Peirat) e Isabel Lasobras, por CHA, y Erika Sanz, de Podemos, apoyaron la difusión de las lenguas propias. Esta última incluso llegó a considerar que la derecha quiere "prohibirlas", como "en el franquismo".

Por parte del PSOE, Ignacio Urquizu consideró que se puede "gestionar la pluralidad o confrontar, y ustedes (la derecha) prefieren lo segundo". Y apuntó que le "cuesta creer" que se sostenga que "en Morella y en Monroyo no se habla lo mismo, pero en Teruel y México, sí".