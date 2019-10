La oposición carga contra el nuevo techo de gasto por verlo "insostenible"

El Gobierno de Aragón ha logrado sacar adelante esta mañana el techo de gasto autonómico, cifrado en 5.583 millones de euros. Es un trámite formal obligado por la ley de estabilidad presupuestaria. Ha recibido el voto en contra del PP e IU y la abstención de Ciudadanos y Vox. Según explicó el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, la cifra propuesta supone un incremento del 5,2% respecto al 2019. "Es realista, prudente y pegado a la realidad", destacó el responsable socialista.

La diputada popular Carmen Susín ironizó diciendo que Anadón ha logrado que la izquierda, que era "insumisa fiscal" ahora ha logrado que le apoyen por "unos pocos cargos". El PP ha votado en contra porque dice "no creer" en las cifras al considerar que llevan a más déficit. "Tienen que controlar el gasto, pues se les va de la mano, como les dijo el Ministerio de Hacienda", indicó.

Alertó de que las previsiones tienen que asumir de inicio el déficit del 2019, así como gastos no previstos como la dotación de sueldos del salud o el pago a proveedores. "Poco o nada se podrá destinar a la lucha contra la despoblación", insistió.

En el capítulo de ingresos habló de "política ficción", sobre todo porque los presupuestos estatales se han puesto en duda en Bruselas. "Nos empiezan a recordar a aquel gobierno que veían brotes verdes", destacó. Esta situación de desaceleración económica les hace dudar de que se alcancen las cifras. Las consecuencias sobre las que alertó son "más impuestos y por lo tanto más pobreza".

Por su parte, José Luis Saz, de Ciudadanos, con más moderación, optó por la abstención, aunque lamentó que el techo de gasto "no es transparente". En este sentido, Sanz criticó al consejero por no ser "riguroso". El diputado dijo que la DGA no era "rigurosa" con una cifra que debería ser "meramente matemática". Entre las dudas que la formación naranja ha encontrado en el documento destaca que la previsión de ingresos "no es sostenible" al señalar que algunas tasas crecen un 33%. "Es algo alarmante", dijo.

El portavoz de Vox, David Arranz, también se mostró crítico con las cifras presentadas por el Ejecutivo cuatripartito formado por el PSOE, Podemos, PAR y CHA, por la "falta de prudencia".

Desde la izquierda fue el diputado de IU, Álvaro Sanz, el que se pronunció en términos más duros contra el techo de gasto. "Nunca apoyaremos la reforma constitucional del artículo 135 que prima a los bancos frente a la gente y sustenta las reformas de austeridad impuestas con la excusa de la crisis", dijo.