La oposición cree que el presupuesto "hipoteca" el futuro y que es "una imposición"

El presupuesto de Aragón para el 2021 inicia su trámite parlamentario con los votos en contra del PP y de Vox. Las formaciones en la oposición creen que no sirve para afrontar la crisis del covid, a pesar de que el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón haya asegurado que Aragón está respondiendo mejor que otras comunidades a la crisis, amparado en que la Airef ha recordado que la comunidad es la tercera región con mayor crecimiento del PIB en el tercer trimestre. "Algunos parecen ver a Aragón al borde del precipicio, una visión maléfica sobre el estado de nuestro territorio", ha asegurado. Y ha criticado los reproches que recibe la labor económica al considerar que puede" espantar a los inversores", frente a las previsiones "prudentes" que se han realizado en el presupuesto. "Se ha diseñado un proyecto para combatir la pandemia, afianzar derechos y trabajar por la recuperación económica", ha manifestado. Con todo, los ingresos están marcados por las transferencias de Madrid y Bruselas.

Anadón ha considerado que con ingresos menguantes y necesidades crecientes, está en la llamada Estrategia de recuperación el marco necesario para buscar apoyos al presupuesto. "Este año hemos tenido una gran flexibilidad para hacer frente a la crisis, algo que nos obliga a tener un presupuesto amplio y consensuado", dijo.

Ha destacado que las apuestas estratégicas son diversas: logística, industria, turismo, agroalimentación. Así como las ayudas a la hostelería y lo relacionado con la economía digital. "Conviene recordar que estamos ante la mayor crisis vivida por la humanidad desde la segunda guerra mundial", ha dicho, a la hora de pedir el sí. "Es necesaria la incorporación a este acuerdo para desarrollar la Estrategia ya firmada", se reitera. Y ha apostillado que el que se quede el margen de los anhelos de los aragoneses quedará retratado por no estar dispuesto a realizar política útil. "El presupuesto es el mejor sitio para confirmar lo que los aragoneses esperan de nosotros".

Desde el PP, la diputada Carmen Susín ha comenzado su intervención criticando "el ataque a la concertada" y ha reconocido que el momento es "excepcional". Ha resumido su postura en un mantra: gestionar más dinero no es un sinónimo de éxito. Al tiempo que ha dicho que se ha buscado una unanimidad "a cambio de nada" tergiversando lo que está escrito en la Estrategia. Por eso ha pedido más plazo para la negociación: un presupuesto de este volumen no se negocia en solo un día ni a través de las enmiendas. "Lealtad no es acatamiento", ha dicho, al alertar que el borrador tiene grandes carencias que llevará a una deuda de 10.000 millones de euros que no servirá para solucionar ni los antiguos problemas ni los nuevos.

El PP ha pedido apoyo a las tiendas que están cerradas, a los trabajadores que no cobran las prestaciones por desempleo, Y ha señalado que las previsiones aragonesas no están alineadas con lo que dicen los organismos internacionales, algo que consideran van en contra de la prudencia presupuestaria. "No se lo creen ni Ibercaja, ni Funcas ni la Airef", ha establecido. También ha dudado que sean capaces de ejecutarlo, pues en el 19 sin covid solo se ejecutó el 59% del capítulo seis.

El presidente de Vox en la comunidad, Santiago Morón, se ha sumado a un bronco pleno asegurando que los presupuestos amparan "el hambre y la pobreza". Con un discurso exagerado -alusiones a la "muerte y la destrucción" que provocarán las cuentas- ha lamentado que con más impuestos y menos libertad habrá menos autonomía personal, al considerar que contienen "una esencia marxista", algo que ha provocado la hilaridad de los diputados que apoyan al ejecutivo.

La réplica de Anadón a los dos grupos que han votado en contra ha servido para que lamentara que primaran más las directrices madrileñas de las formaciones. A Vox les ha reprochado la facilidad con la que usa apelativos gruesos y la falta de propuestas en sus intervenciones. Y ha usado su tiempo para convencer a los populares de que deberían apoyar las cuentas. "Los ingresos, que dicen no creerse, son entregas a cuenta que son fijas y están asignadas", ha expresado. Además ha insistido en que sus previsiones son "prudentes" calculando un crecimiento del 8,1% del PIB. "Es increíble que estén poniendo en duda las entregas de Europa", ha pedido, a la hora de reclamarles "patriotismo" y que se fijen en el modelo de los dirigentes europeos "de derechas, pero no cavernícolas", por contra a los referentes húngaros y polacos citados por Morón.

Pero no se ha producido el cambio de posición. Las dos formaciones votarán que no. "Los aragoneses quieren presupuesto para industria y para economía, y de eso no tenemos", ha insistido la portavoz popular. Algo que sucede del mismo modo con los fondos de agricultura, que no se han ejecutado correctamente en la modernización de las explotaciones. Y ha evidenciado que la labor en Sanidad y Educación ha salido adelante más por el buen hacer de los profesionales que por la gestión pública. "Baja el presupuesto para infraestructuras", ha alertado Susin.



"Mentira, mentira y mentira".

El líder del PP, Luis María Beamonte ha estallado en ira gritando "mentira, mentira, mentira" cuando el consejero Anadón les acusó de no querer participar en la ronda de contactos para conocer el detalle del presupuesto, El responsable de Hacienda les criticó el haber ignorado el llamamiento del Ejecutivo hasta que se dieron cuenta a través de los medios que el resto de fuerzas se habían sumado a la ronda.