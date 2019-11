Optimismo y prudencia ante la liberalización de la autopista AP-2

Las localidades por las que transcurre la carretera N-II entre Alfajarín y Fraga, uno de los tramos con más siniestralidad de la red viaria nacional, han acogido con satisfacción el inicio de los trámites para liberalizar la autopista AP-2. A partir del 2021, si los planes no cambian, la circulación será gratuita al convertirse en una autovía, lo que hará que absorba el abundante tráfico de camiones que ahora pasan por la vía nacional, de un solo carril por sentido. Los alcaldes de estos municipios aplauden la decisión del Ministerio de Fomento, aunque se muestran prudentes al no ser todavía una medida definitiva y temen por las repercusiones negativas que pueden tener para la economía local, ya que existen muchos negocios que viven del tráfico.

Desde el punto de vista de la seguridad vial, la satisfacción es unánime. Al menos 15 personas han perdido la vida en los últimos diez años en los 80 kilómetros de este trazado, en el único de toda la N-II que está sin desdoblar, a las que suman decenas de heridos. Pero como en casi todo, la liberalización de los peajes también tiene su parte negativa. En la zona temen por el futuro de los trabajadores de la autopista, gestionada por Abertis, así como por los negocios de hostelería situados al pie de la N-II.

DEMANDAS DE CONECTIVIDAD / Otro de los males es que los ayuntamientos dejarán además de percibir los fondos que cada año les abona la empresa concesionaria de la vía de pago como compensación por la explotación de sus términos municipales.

«Es una noticia positiva, pero desde la prudencia y poniendo encima de la mesa algunas necesidades», afirmó Darío Villagrasa, alcalde de Bujaraloz, quien aprovechó para denunciar el «abandono» que ha sufrido la N-II en los últimos años, tanto por el «hipotético desdoblamiento que nunca se ha empezado a materializar» como por la falta de inversión en trabajos de conservación y mejora de la vía.

En su opinión, el Ministerio de Fomento «ha acertado» con el inicio de los trámites para liberalizar la autopista, ya que «cada cierto tiempo sufrimos episodios desagradables» por los accidentes, en los que «muchas veces» se ven implicado vecinos de la zona. No obstante, reclamó que la medida lleve aparejada «una buena conectividad con los cascos urbanos», ya que, recordó, «buena parte de nuestra economía está muy vinculada» a las paradas que quienes circulan por la nacional.

En concreto, en esta población hay tres restaurantes (dos de ellos con hotel) junto a esta conflictiva vía. Y aunque se libere la autopista, subrayó, «tampoco vamos de dejar de reivindicar obras de mejora en la N-II».

PROS Y CONTRAS / «Hemos sufrido mucho. Todos conocemos a alguien que se ha muerto en algún accidente en esta carretera porque tiene muchísimo tráfico de camiones y furgonetas. Nos ha pillado de cerca y es muy triste», lamentó Olga Ramírez, alcaldesa de Villafranca, pero «todo tiene pros y contras», añadió. «Qué va a ser de la gente que trabaja en la autopista», se preguntó. Y es que en esta localidad vive una decena de trabajadores de Abertis. «A todos nos viene bien que sea gratuita», recalcó, pero sin olvidar que será «perjudicial» para los restaurantes y los comercios de los pueblos, ya que «la gente para bastante a comprar».

El alcalde de Alfajarín, Jesús Vicén, consideró «acertada» la decisión de «aprovechar» una infraestructura ya existente como es la autopista en lugar de desdoblar la nacional, como se había barajado, un proyecto que era «problemático» por razones medioambientales y porque conllevaría ocupar zonas de huerta. «Evidentemente es una buena noticia», concluyó. «Llevan tantos años prometiéndolo que no me lo creo hasta que no lo vea», apuntó la alcaldesa de Nuez de Ebro, Isabel Toro Calzada, quien también considera mejor esta opción que convertir la N-II en autovía por razones económicas.

El alcalde de Osera de Ebro, Enrique Gómez, lamentó que «sufrimos accidentes muy a menudo. En todos estos pueblos hay fallecidos por culpa de la carretera». Aunque cree que llega tarde: «Lo tenían que haber hecho hace años porque tenemos una de las peores carreteras de toda España».

Y al igual que otro regidores, reclamó que se hagan «buenos accesos» al municipio para que sufran los comercios y restaurantes que viven de la carretera, ya que «tendrán que cerrar si no pasan camiones ni coches», aseveró.