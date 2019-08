Organigrama de viejas caras nuevas

La DGA completó ayer, salvo seis nombramientos pendientes, el organigrama con la designación de 34 directores generales, de los que 21 no formaron parte del anterior Ejecutivo. La gran mayoría ha formado parte de otros gabinetes en etapas pasadas. Otros 13 repiten en el cargo. Cuarenta en total, siete más que en el anterior mandato.

La transversalidad de la que presume este Gobierno formado por cuatro partidos se presta a que puedan convivir personas con ideologías aparentemente tan contrapuestas como el podemista y anterior jefe de gabinete del alcalde de Zaragoza Pedro Santisteve, Iván Andrés, o el aragonesista Javier Callizo, con un extenso currículum y un récord sin parangón en la política española: ocupar altos cargos en cuatro legislaturas y con cuatro presidentes distintos. Solo otra persona del nuevo Gobierno puede presumir de una trayectoria tan extensa que incluso fue presidente de Aragón: Ramón Tejedor. Con responsabilidades públicas desde hace 36 años y que ahora dirigirá Aragón Exterior. El PAR es, no obstante, quien recupera otros veteranos con varias décadas ocupando puestos: es el caso de Benito Ros o Luis Estaún, que se incorporan a este cuatripartito. Juventud y veteranía a partes iguales en un organigrama que combina experiencia de gestión con perfiles políticos.

Como es lógico en la configuración de un organigrama, se incluyen personas de máxima confianza –especialmente en el caso de los nuevos consejeros, aquellos que cambian de departamento o en los que cohabitan personas de dos partidos distintos, como es el caso de Agricultura. A su vez, se incluye a personas que tras las elecciones se cayeron de las candidaturas o no obtuvieron un cargo electo. Es el caso, por ejemplo, de la socialista Marta Aparicio, que ha sido repescada por Carlos Pérez Anadón para ser la responsable del amplio patrimonio de la comunidad. Aparicio saltó de la lista socialista tras los cambios que introdujo Pilar Alegría en su lista a la Alcaldía de Zaragoza. Pero no es el único. Lo mismo sucede con el nacionalista Bizén Fuster, nombrado hace unas semanas director general de Carreteras, o Gregorio Briz, que no revalidó su escaño en las Cortes y será responsable de Transporte. Ambos con una larga trayectoria en puestos públicos. Lo mismo sucede con Elena Allué. Será de nuevo la directora general de Turismo después de que el PAR no entrara en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Sin experiencia ejecutiva, pero dentro de este bloque, figuran los podemistas Marta de Santos y Víctor Bayona, turolense que iba en listas por la formación morada y que no resultó elegido. Será director general de Gestión Forestal en el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente que dirige Joaquín Olona. Un departamento en el que convivirán dos modos contrapuestos –al menos hasta ahora– de entender la política medioambiental. A la apuesta socialista por los nuevos regadíos, las macrogranjas, el modelo de depuración o las grandes obras hidráulicas o una concreta gestión de Sarga, se añadirá la visión de Podemos encarnada en Bayona y en la directora general de Cambio Climático y Educación Ambiental, Marta de Santos, conocida por su oposición a los grandes pantanos, su rechazo al modelo anterior de depuración como demostró en la pasada comisión de investigación del ICA o sus críticas a la gestión de Sarga.

Otra consejera que introduce cambios en el nuevo departamento que asume es Mayte Pérez. Mantiene a la directora general de Justicia, María Ángeles Júlvez, aunque dejará de tener las competencias de Interior, que asumirá uno de los pocos socialistas altoaragoneses del nuevo Gobierno: el exalcalde de Monzón Álvaro Burrell. De su anterior equipo en Educación cuenta con Ricardo Almalé para Administración Local y se recupera para a José Ramón Ibáñez, exdiputado autonómico varias legislaturas y excalcalde de Calanda.

Carlos Pérez, a la ya citada Aparicio, suma a dos personas con un perfil muy técnico para la Dirección General de Presupuestos, Andrés Leal, y para la de Función Pública, Esteban del Ruste. Felipe Faci, nuevo consejero de Educación, mantiene a parte del equipo heredado, pero se incorpora Ana Montagud para Planificación y Equidad y Antonio Martínez para Innovación y FP. Sus perfiles son muy especializados. En Innovación, llama la atención la presencia de un gran experto en seguridad informática con una larga carrera profesional en Cataluña: Bruno Pérez. Será director general de Administración Electrónica. María Goicoetxea, de Podemos, dirigirá el Instituto Aragonés de la Mujer, lo que ha provocado que el PSOE recoloque a Natalia Salvo como directora general de Cooperación al Desarrollo e Inmigración.