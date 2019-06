Una osa francesa aparece en el valle de Hecho

El sistema de geolocalización del Gobierno francés situó durante la madrugada de ayer a la osa Claverina, una de las últimas reintroducidas por las autoridades galas, en la cabecera del valle de Hecho. Tras los ataques a ganados protagonizados por el animal en Navarra y las medidas llevadas a cabo en la comunidad foral para ahuyentarla, el sistema GPS ubicado en el collar que porta el animal en el área de Zuriza y Linza, en la zona más al oeste del Pirineo aragonés.

Los agentes forestales que integran la patrulla de vigilancia y control de los osos informaron a los ganaderos de la zona de Hecho para que tomen medidas y encierren el ganado durante la noche y así evitar ataques. Además, al ganadero más vulnerable a estas posibles incursiones del animal se le ha facilitado la instalación de un vallado adicional, ya que el suyo era demasiado pequeño para albergar el número de cabezas de su rebaño.

No obstante, el Gobierno de Aragón considera que la gestión de los riesgos derivados de la presencia de osos en la comunidad no puede depender de un sistema de geolocalización del que no se tiene información en tiempo real de los animales. Este sistema, añaden, no solo avisa a posteriori de las zonas por las que han pasado los osos, sino que en ocasiones se pierde la señal por falta de cobertura, imposibilitando la localización de los animales.