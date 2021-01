Otras dos jóvenes denuncian por abusos al detenido en Tarazona por violar a su hijastra de 9 años

Otras dos jóvenes han denunciado ante la Guardia Civil al vecino de Tarazona que fue detenido por, supuestamente, violar a su hijastra de 9 años durante Nochebuena y en la noche de Reyes. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Tarazona tiene previsto citarlas a declarar como testigos próximamente.

Ambas relatan haber sido víctimas de tocamientos por parte de este hombre en el país de origen y cuando una de ellas era menor de edad, en el 2007. También durante la Nochevieja, en la localidad zaragozana.

Unos hechos que se han destapado después de que la madre de la menor, tal y como adelantó EL PERIÓDICO, denunciara a su pareja sentimental. La mujer afirmó que la chica le había relatado que este hombre entraba por las noches en el cuarto y que abusaba de ella e, incluso, que le había mostrado vídeos pornográficos. Ante los agentes reconoció que en un primer momento no se creyó a la menor, pero que un día se encontró al ahora imputado intentando suicidarse. Le había pedido explicaciones. Ella misma evitó que se quitara la vida ahorcándose. No obstante, este hombre habría achacado al alcohol consumido durante estas fiestas «su descontrol» y añadió que no había habido penetración alguna, pero sí tocamientos que calificó «de error».

En el reconocimiento de la menor realizado por miembros del Equipo Mujer y Menor (Emume) de la Guardia Civil se observaron una serie de lesiones en los genitales que confirmarían los hechos denunciados. También detectaron que la mujer podría estar sufriendo maltrato físico y psicológico por parte del ahora arrestado.

Asimismo, la mujer acabó reconociéndoles que este hombre la estaba sometiendo. Le controlaba sus relaciones sociales y que en alguna ocasión le había pegado. Asimismo, relató, según estas mismas fuentes, que había sido obligada a mantener relaciones sexuales con este hombre, a pesar de que en ese momento no le apetecía. Ella lo aceptaba, según afirmó, por cuestiones culturales.

El hombre fue puesto ayer a disposición del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia Único de Tarazona, cuya magistrada acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Le imputa un delito de agresión sexual agravada por ser menor y porque habría abusado de su superioridad, otro de violencia de género habitual, lesiones y agresión sexual.