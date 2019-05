Otro agujero tecnológico sitúa a Hiberus en el punto de mira

Un agujero en la página web oficial para la compra de entradas de la Alhambra (tickets.alhambra-patronato.es) ha vuelto a poner el foco en la empresa aragonesa Hiberus Tecnología. Al parecer, un fallo habría dejado al descubierto datos de cuatro millones y medio de visitantes, entre los que se incluyen números de cuentas corrientes, contraseñas, nombres y apellidos, números de teléfonos móviles, correos electrónicos y direcciones postales. El fallo habría dejado «totalmente desprotegidos» durante dos años a los usuarios de esa web, gestionada por un organismo adscrito a la Junta de Andalucía, pero también a un millar de agencias de viajes, según publicó ayer El Confidencial.

El agujero fue detectado por el grupo de hackers La9, vinculado a Anonymous, y afectaba a esta web desde mediados del 2017. Este agujero habría hecho a la página vulnerable a tres modalidades diferentes de inyecciones SQL, un tipo de ataque «que permite acceder a los datos almacenados en servidores web añadiendo un código malicioso», añade el diario digital.

Según apuntaron fuentes de la empresa a este diario, el fallo en la protección de datos en la Alhambra de Granada se debió a «un ataque informático profesional y organizado, cuyo origen e interés se desconoce de momento», dijeron. Además, añadieron que se va a poner en conocimiento de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. «Desde el mismo momento en que se tuvo conocimiento de un incidente en la seguridad, se activaron todos los protocolos previstos, de tal modo que la vulnerabilidad se subsanó de forma inmediata con un refuerzo de la seguridad que evitó cualquier nuevo intento de intromisión informática», señalaron.

Desde el Patronato / Asimismo, desde el Patronato de la Alhambra incidieron en que no se puede hablar de brecha de seguridad, sino de un «incidente de seguridad». Según explicaron en una nota de prensa, en el informe preliminar aportado por la empresa y tras las investigaciones realizadas, sí se constata la existencia de un incidente de seguridad que ya se ha corregido, «pero no ha habido acceso a datos de carácter personal», dijeron. Así, indicaron que este suceso no se puede calificar como «brecha de confidencialidad en los términos de la normativa vigente».

Desde la empresa Hiberus, aseguraron que los trabajos continúan «por precaución» para conocer la dimensión concreta de este incidente.

Se da la circunstancia de que Hiberus Tecnología ya estuvo en el ojo del huracán hace apenas unos días cuando se detecto una estafa (todavía incalculable y sin saber su alcance real) que afecta al transporte público en Zaragoza, tal y como adelantó este diario el 17 de mayo. En esta caso se trataba un hackeo incontrolado con afecciones a la tarjeta ciudadana y a la tarjeta Lazo, aunque poco después EL PERIÓDICO desveló que la estafa se extendía también a la tarjeta del bus de Zaragoza y había casos que se remontaban a hace dos años.

La treta, que circulaba desde hace meses por institutos y por el campus universitario permitía, a través de una aplicación para teléfonos móviles con tecnología NFC o de huella táctil, poder efectuar recargas ilimitadas para utilizar el bus o el tranvía de forma gratuita. La publicación de esta información provocó que el ayuntamiento presentase una denuncia a la Policía tras las casi 370 denuncias detectadas, si bien todo apunta a que la cifra es mucho mayor.