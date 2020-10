«Ouigo dejará un retorno de 30 millones al año en Aragón»

Ouigo será el nuevo AVE barato francés que la operadora ferroviaria SNCF pondrá en servicio el 18 de marzo del 2021. No ha desvelado su oferta comercial de tarifas aún y su lanzamiento ahora se ve amenazado por la segunda ola del coronavirus y un estado de alarma en España que podría durar hasta primavera. Aún así, siguen adelante con sus planes y esta semana han pasado por Zaragoza para darlos a conocer. Seis trenes de los diez diarios que pondrá en circulación pararán en Delicias, con horarios más adaptados a los viajes de ocio que a los de trabajo pero con unas previsiones de demanda muy ambiciosas.

¿Qué va a aportar Ouigo a Aragón y a Zaragoza?

Tendremos seis paradas para Zaragoza con trenes dúplex de última generación nunca vistos en España. Podemos acomodar a 509 personas y han dado un buen resultado en Francia. Con este plan tenemos el objetivo de generar un retorno para la comunidad de unos 30 millones al año, 300 hasta el 2031 si tenemos en cuenta que nuestro compromiso con Adif es por diez años, aunque nuestra idea es que dure más tiempo. Es un impacto económico positivo que será para largo plazo porque cuando inviertes 600 millones de euros y firmas un contrato de diez años renovables, es un compromiso para más tiempo.

¿Cómo se mide ese impacto?

Llevamos más de dos años estudiando el mercado y lo que nos dicen los españoles que no cogen un tren es que no encuentran sitio a un precio que se adapte a todos los bolsillos. Por eso nuestra propuesta es bajarlos mucho para que sea una alta velocidad más popular, menos elitista, y ofrecer siempre la mejor oferta. Y, además, poder personalizar el billete y en función de lo que elijas tener una tarifa u otra pero siempre la más baja del mercado. Calculamos que un 60% de esos 500.000 billetes anuales serán para gente que viene de fuera, y aquí la pernoctación media es de unas dos noches y unos cien euros de gasto medio, 60 sin el alojamiento. De ahí salen los 30 millones al año.

¿Pero cuánto va a costar viajar a Madrid o Barcelona con Ouigo?

De media un 50% menos que ahora. Saldrá como un menú en el bar de la esquina de nuestra calle.

A esos precios, ¿500.000 viajeros son suficientes para ser viable?

Tenemos un modelo inventado por SNCF hace siete años en Francia que con nuestro proceso industrial de utilización de nuestros trenes se consigue repercutir al cliente todo el ahorro de costes. ¿Si será suficiente? El eje entre Madrid y Barcelona permite pensar que nuestro porcentaje de ocupación será muy alto porque la demanda no atendida ya es elevada. Y si Zaragoza supera esos 500.000 viajeros al año, nuestros trenes tienen capacidad para atenderles.

¿Hay demanda para todos?

Adif ha hecho una apuesta muy fuerte aumentando un 60% la capacidad porque ha visto que la segunda red de alta velocidad del mundo y la primera en Europa está infrautilizada. Hay sitio para todos. Y en otros países, como Italia, la liberalización permitió duplicar el número de viajeros.

¿Asusta pelear con Renfe en su terreno de juego?

Es que no creo que estemos compitiendo. Mi enemigo no es Renfe, es el coche, es la televisión en el salón y que la gente decida no moverse de casa porque es muy caro. Hay que fomentar esas ganas de coger un tren porque hay ofertas suficientes para todos.

Llama la atención que Ouigo piense en un estreno en marzo cuando España está planteando un estado de alarma que podría durar hasta abril. ¿No da vértigo?

Sí, pero SNCF y Ouigo tienen un compromiso con España para una duración mayor que la de una pandemia. Haremos lo que las autoridades nos pidan pero estamos poniendo todo el esfuerzo para que esté todo listo el 18 de marzo, para también ayudar a la gente a pensar en cosas más positivas, en ocio, en hacer viajes, ver a la familia... Y para las empresas seremos parte de la solución para ajustar sus gastos. Y atraer a más turistas reactivará la economía local.

Puestos a aglutinar más clientela, ¿por qué no tener parada en Calatayud o un tren con Huesca?

La liberalización fue organizada por Adif y diseñó una cartera de horarios con unas paradas y otras no. Como aumentaba un 60% la capacidad de la línea, para que todas las circulaciones quepan no podían perder los 10 o 15 minutos que se tarda en desacelerarar y reanudar la marcha. Nuestro lote era de cinco trenes por sentido al día en cada eje (también en el de Valencia-Alicante y Sevilla-Málaga). Sí tenemos prevista parada en Tarragona, pero solo en verano. No es que no queramos parar en Calatayud, es que no podemos.

¿Y por qué no hacer las diez paradas diarias en Zaragoza?

Por lo mismo, porque no estaba previsto en el paquete. De hecho, tuvimos que adaptar nuestra oferta a la disponibilidad de la malla.

Las empresas reclaman llegar a Madrid a primera hora de la mañana y con sus horarios Ouigo tampoco lo hará. ¿Por qué?

Nuestra oferta está más orientada al ocio y al turismo, y estos horarios también pueden ser interesantes para las empresas. Nuestros horarios nos permiten llegar a Madrid a la hora de comer.

¿Era importante ser el primero?

Sí, el que llega el primero hace el mercado y cuando los viajeros disfruten de un buen producto a ese precio será importante.

Renfe quiso estrenar el suyo en abril y tuvo que posponerlo.

Sí pero Renfe es Renfe. Ser el primer operador privado es distinto.

¿Cuándo veremos los primeros trenes de Ouigo en España?

Llevamos varias semanas haciendo pruebas y terminaremos en noviembre. Las empezamos en marzo y tuvimos que suspenderlas por el cierre de la frontera.

¿Cuándo empezará la venta de billetes para marzo?

En cuanto el covid lo permita. Es una cuestión de responsabilidad. ¿Cómo vamos a animar a la gente a viajar y a comprar un billete cuando las autoridades nos piden a todos quedarnos en casa?.

¿Va a afectar en algo esta liberalización al servicio que prestan entre España y Francia?

La sociedad que gestiona estos servicios y Ouigo en España están totalmente separadas y no puedo hablar del futuro de estos servicios. Supongo que se reanudarán en cuanto el contexto lo permita. La movilidad internacional siempre es más complicada y Francia y España son dos países en rojo en el mapa de la pandemia.

Ha comentado que buscarán fórmulas para promover la intermodalidad con líneas de autobuses. ¿Han dado algún paso?

En Delicias hay una magnífica estación de autobús integrada y queremos que mucha gente pueda plantearse un viaje combinado. Vamos a hablar con las compañías y optimizar conexiones.

¿La llegada de Ouigo ayudará a agilizar la ansiada conexión transfronteriza por Canfranc?

Fui jefa de la estación de Hendaya y siempre he tenido mucho cariño por la estación de Canfranc y como ferroviaria también se lo tengo al proyecto. Hay muchas expectativas y, aunque la reapertura no deja de ser una decisión del gestor de infraestructuras, la estación es increíble y para mí sería algo histórico.