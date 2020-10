Un padre octogenario perdona a un hijo que le estafó 150.000 euros

"Yo no quiero declarar en contra de mi hijo". Esta frase, pronunciada esta misma mañana en una de las salas de vista de la Audiencia de Zaragoza, ha permitido que el acusado, Julio Javier L. M., haya sido finalmente condenado a dos años de cárcel y no a los de 17 que pedía la acusación particular ni a los 5 que solicitaba el fiscal, García Vicente.

El progenitor, de 85 años, ha allanado el camino para el acuerdo, y además, con su perdón, ha conseguido que se retirara la petición de una indemnización de 158.345 euros, suma a la que asciende el total de lo que su hijo le estafó entre junio del 2017 y septiembre del 2018. Al final, la responsabilidad económica ha quedado reducida a una multa de seis meses a razón de seis euros diarios.

Los hechos, según el escrito de acusación del ministerio público, comenzaron cuando el imputado se ofreció a ayudar a su padre, con el fin de "obtener un beneficio económico, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad", debido a que padece mala salud y había perdido hacía poco a su esposa.

Según el fiscal y la acusadora particular Ksnia Sinaeva, Julio Javier L. M. se dedicó en realidad a "hacer numerosas disposiciones en efectivo de sus ahorros y a efectuar multitud de pagos", todo ello sin que el padre tuviera conocimiento de ello. Hasta el punto de que dejó la cuenta corriente de la víctima sin saldo, cuando al inicio había más de 151.000 euros, siendo que el titular tenía además una pensión mensual de 2.621 euros.

Para ello el acusado realizó disposiciones en efectivo tanto en ventanilla como en cajero automático, dado que sabía el número secreto de su padre. También efectuó pagos a Pokerstars a través de PayPal por 4.400 euros.

Por otro lado, en agosto del 2017 alquiló una caja de seguridad en Ibercaja en la que el progenitor depositó todas sus joyas, valoradas en más de 6.000 euros, y que fue extrayendo hasta dejarla vacía.

Su forma de operar incluyó la apertura de cuentas a las que desviaba el dinero de su padre y dispuso de efectivo en ventanilla. Además, realizó "innumerables compras" de telefonía y electrónica por más de 15.000 euros con la tarjeta de compra del progenitor.

De esta forma, según las acusaciones calculan que el procesado se apropió de 151.591 euros. Según las acusaciones estos hechos constituían distintos tipos de delito: continuado de estafa, apropiación indebida, falsedad y suplantación de identidad.

Finalmente, en el acuerdo pactado con la defensa, ejercida por el letrado zaragozano Simón Lahoz, se contempla la autoría de un delito continuado de estafa, con una pena aparejada de dos años de cárcel más la multa de seis meses a razón de seis euros al día. "Considero que es un buen acuerdo", ha manifestado Lahoz, que ha destacado la voluntad del padre de no celebrar el juicio y de que la condena de su hijo fuera lo más baja posible.

La acusadora particular ha resaltado que el acusado no trabajaba y carecía de recursos propios cuando ocurrieron los hechos, así como que se aprovechó de que su progenitor "padece un deterioro cognitivo prácticamente fisiológico para su edad", lo que le convierte en un "anciano frágil y vulnerable".