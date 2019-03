PAR y CHA aún no han tomado una decisión sobre su papel en el 28-A

El PAR y CHA están a la espera de decidir cómo concurren a las elecciones generales del próximo 28 de abril, si es que lo hacen. En principio, ambas han optado por ir coaligadas con otros partidos (los aragonesistas revalidando su alianza con el PP y los nacionalistas con un frente progresista que aglutine a todas las fuerzas de izquierdas). Faltan solo ocho días para que se cierre el plazo de presentación de las coaliciones de partidos que concurran a las elecciones generales del próximo 28 de abril y ni el PAR ni CHA han tomado aún una decisión. Tampoco han recibido, por el momento, ninguna respuesta de los partidos con los que cada una de estas formaciones podrían ir juntas.

El Partido Aragonés mantuvo ayer una reunión interna para explorar todas las opciones posibles ante la cita de las generales. Desde ir en coalición, a que esta sea extensible a los comicios autonómicos y municipales (aunque parece menos probable), a ir en solitario o incluso de no presentarse ante las escasas opciones de obtener representación en alguna de las dos Cámaras. La decisión se tomará en los próximos días, a la espera de que el PP también se pronuncie. Cosa que hasta ahora no ha hecho, si bien ve positivo revalidar la coalición.

En una posición similar está CHA, que la próxima semana tomará una decisión. De momento, la propuesta que ha realizado el partido a PSOE, Podemos e IU de concurrir todos juntos no ha obtenido respuesta de ninguna de estas formaciones. En cualquier caso, tanto CHA como el resto de partidos la dan casi por descartada. Otra opción posible –aunque tampoco hay una respuesta de momento– es que CHA pueda coaligarse solo con algunas de estas fuerzas, como hizo en el 2015 con IU. El hecho de que en la actualidad IU y Podemos vayan en una confluencia resta posibilidades a esta alternativa, aunque tanto IU como Podemos invitan a la formación nacionalista a sumarse a ellos, si bien no hay ninguna negociación al respecto. CHA, por tanto, también contempla las opciones de ir en solitario –con escasas opciones de representación– o no presentarse.

La cercanía de las dos citas electorales genera dos problemas fundamentales a ambas formaciones aragonesas. Por un lado, el alto coste económico de afrontar dos campañas y por otro, la necesidad de tener presencia mediática en la primera cita para que les permita mantener el tirón en la segunda, que es la que más importa tanto al PAR como a CHA.