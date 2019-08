El PAR gestionará el desarrollo del Estatuto y los fondos europeos

El Partido Aragonés es el gran beneficiado del reparto de competencias del nuevo Ejecutivo de Aragón que hoy dará sus primeros pasos con la toma de posesión de los diez consejeros que, junto al presidente Javier Lambán gestionarán el presupuesto de la comunidad autónoma de los próximos años. La Vicepresidencia de Arturo Aliaga no será un mero elemento decorativo o de suplencia del presidente, sino que gestionará dos competencias básicas como son el desarrollo estatutario y los fondos europeos, que copan una parte muy destacada de los ingresos de los que se nutre la comunidad autónoma. Hasta ahora, estos fondos eran una competencia adscrita al Departamento de Hacienda y Administración Pública, dirigida ahora por Carlos Pérez Anadón.

El Boletín Oficial de Aragón publicó ayer el decreto que modifica la organización de la Administración de la comunidad autónoma y asignó las competencias de los nuevos departamentos. No hay grandes cambios, pero los que se han producido son un reflejo de los acuerdos alcanzados entre el PSOE y otras tres fuerzas, entre ellas el PAR, que fue declarado por los socialistas «socio preferente» y así se refleja en el nuevo reparto de competencias. De este modo, Aliaga, que además de vicepresidente será consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, asume en su departamento competencias fundamentales que en la pasada legislatura pertenecían a otras consejerías.

ELEVADO PRESUPUESTO / Algunas de estas competencias tienen una dimensión eminentemente política, pero otras de ellas además tienen una importante asignación presupuestaria. Así, el PAR gestionará Turismo, un área de la que sacó numerosos réditos en la pasada legislatura el consejero José Luis Soro, de CHA. En la nueva organización, Turismo –que previsiblemente dirigirá la aragonesista Elena Allué tras liderar sin éxito el intento de recuperar el PAR la concejalía en el Ayuntamiento de Zaragoza–será competencia de la nueva consejería de Arturo Aliaga, que es además el político que más años ha ostentado responsabilidades de Gobierno en Aragón en tres Ejecutivos distintos.

INSTITUTO DE FOMENTO / Será un área que también se nutrirá de competencias que dejará de tener la Consejería de Economía. Según consta en el decreto, se transfieren las áreas de industria, pequeña y mediana empresa, comercio, artesanía y energía, así como el Instituto Aragonés de Fomento que ya gestionó el PAR, en ocasiones con polémica, durante años en anteriores legislaturas. Un instituto importante en cuanto se encarga de promover el desarrollo socioeconómico mediante la iniciativa pública y privada de las zonas menos pobladas de Aragón. Asimismo, Aliaga también será el responsable de las comunidades aragonesas en el exterior, una atribución que tampoco le es ajena al PAR en anteriores Gobiernos. En la pasada legislatura, se encargaba de estas entidades el Departamento de Presidencia.

Aliaga tendrá además una importante responsabilidad política, como es la de coordinar el desarrollo estatutario. El presidente Lambán, en su discurso de investidura, ya anunció que será objetivo de este Gobierno reclamar las 22 competencias que recoge el Estatuto de Autonomía y que aún no se han transferido. Asimismo, un artículo importante de ese texto, el 108, también será reclamado. Este es el del convenio financiero bilateral de la comunidad autónoma, un artículo que entraña dificultades en su aplicación y que precisa de una negociación exigente en Madrid. El talante conciliador de Aliaga será crucial para el éxito de esta misión. El propio vicepresidente –que hoy toma posesión junto al resto de consejeros– ya ha anunciado su intención de tener al Gobierno central como aliado y no como enemigo. Asimismo, al ser de un partido, el PAR, que no tiene dependencia de un partido estatal, podrá tensar la cuerda negociadora con más facilidad que el PSOE, en el caso de que este partido también acabe gobernando en España.