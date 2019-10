Paradojas electorales

Los cuatro partidos que conforman el actual Gobierno de Aragón –PSOE, PAR, Podemos y CHA– afrontan de forma diferente la convocatoria electoral del próximo 10 de noviembre. Aunque esta estará más condicionada que nunca por las cuestiones de política general nacional, será una buena ocasión para establecer el pulso interno del Ejecutivo.

Las elecciones no supondrán una fisura en el marco de funcionamiento que se ha establecido en el nuevo Ejecutivo, si bien se producen una serie de paradojas de cuya gestión se podrá intuir cuál será el modo de relación entre las cuatro. Porque, por vez primera y aunque sea de forma tibia, en las próximas semanas convivirá la correcta sintonía de las cuatro fuerzas que se sientan en el Consejo de Gobierno con la lógica discrepancia y el debate propio de una campaña, en la que serán adversarios y todos –salvo el PAR, que no se presenta– tienen ante sí una dura pugna por lograr un escaño. Y más en unas elecciones donde el escenario es más incierto que el pasado mes de abril y los nuevos partidos que entran en liza después de no presentarse en la anterior convocatoria tienen opciones de obtener un escaño y, en función de los restos que se produzcan, se puede modificar el reparto de escaños respecto a la pasada convocatoria.

Malestar socialista

Como viene ocurriendo desde que en agosto se conformara el Ejecutivo, los partidos mantendrán una pelea de guante blanco, sin atacarse en exceso y trasladando los mayores reproches al escenario nacional. A pesar de ello, en el Ejecutivo, y en especial en el PSOE, hay cuestiones que se miran de reojo.

La sangre no va a llegar al río porque a nadie le interesa, pero la presentación de CHA en Huesca y Zaragoza ha generado algún malestar en las filas socialistas. En especial, que hayan formado una lista ajena a la coalición establecida con Más País por la provincia de Huesca, donde podría peligrar uno de los dos del PSOE sin que eso beneficiara a CHA, con escasas opciones de obtener el suyo propio. Y que en Teruel no se presenten, de lo que indirectamente se beneficia la plataforma Teruel Existe, que sí concurre y con opciones de obtener representación.

Al menos en el PSOE, respetando la autonomía de cualquier partido, interpretan en privado que la decisión de CHA ha sido poco afortunada. A los socialistas turolenses les molestó un artículo firmado en La Comarca el pasado 4 de octubre en el que un director general del Ejecutivo, concretamente José Manuel Salvador, defendía la candidatura de Teruel Existe en estos términos: «Pero tampoco queremos perjudicar ni lo más mínimo la posible presencia en Madrid de una voz turolense independiente y ajena a los grandes partidos, que tradicionalmente han tenido secuestrados esos escaños a favor de otros intereses ajenos y partidistas. De ahí la decisión de no presentarnos, de no interferir ante la oportunidad que se abre de tener voz propia, anteponiendo los intereses de la provincia al de nuestras siglas».

Estas palabras, junto a la presencia en la candidatura de Teruel Existe de antiquísimos candidatos de CHA, ha generado suspicacias en filas socialistas, si bien esta paradoja no afecta al funcionamiento del Ejecutivo.

Del mismo modo, tampoco afectará a la estabilidad institucional la campaña de Podemos en Aragón, cuya paradoja en este caso aún es más intrincada: la dirección de Podemos, entre ellos la consejera Maru Díaz, siempre ha estado cerca de los postulados de Íñigo Errejón cuando este formaba parte de la formación morada y antes de formar el partido con el que está coaligado CHA. Y además, la dirección aragonesa ni tiene sintonía con su candidato, Pablo Echenique, ni con los órganos estatales. En cualquier caso, siempre han sido leales a la dirección nacional y se han mantenido en Podemos y por Podemos harán campaña, aunque sea de bajo perfil. Y si bien desde que forman Gobierno han desaparecido las críticas a su actual socio, el PSOE, la presencia del secretario general técnico de Universidad, Iván Andrés, en una asamblea de la Red de Agua Pública de Aragón sobre el ICA, en la misma semana en la que el Gobierno ha planteado su reforma, también ha causado cierta sorpresa. Como todos se necesitan, ninguna de esta interferencia perjudicará la sintonía en el Pignatelli.

El único partido que no concurre a estas elecciones es el PAR, la única formación de las cuatro que podía restar votos a la derecha. Como ya hizo en abril, ha optado por no presentarse, lo que alivia a las formaciones conservadoras y perjudica indirectamente a sus socios de Gobierno. Pero la campaña es cosa de poco más de una semana y el 11 de noviembre volverá el agua a su cauce. H