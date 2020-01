El párking de un KFC suprime una parada del 35 en el Arrabal

La reciente apertura de un restaurante de comida rápida de la cadena KFC (Kentucky Fried Chicken) en la calle San Juan de la Peña, en Zaragoza, ha obligado a suprimir una parada de la línea 35 del autobús urbano debido al acceso al párking del local, que justamente se realiza por donde se encontraba el poste.

La parada ya no está operativa, pero los usuarios pueden acudir a la anterior, que se encuentra en San Juan de la Peña, próxima a la calle Peña Oroel. Sin embargo, esta también va a desaparecen próximamente porque, según confirmaron a este diario fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza, la medida que se va a adoptar es «refundir» dos paradas y crear una nueva, que se instalará en San Juan de la Peña próxima a la calle Mas de las Matas.

Es decir, que tanto el poste del 35 a las puertas del KFC ya suprimido como el anterior (cercano a Peña Oroel) desaparecerán y ambos se fusionarán en una parada nueva que se colocará próxima a la vía Mas de las Matas.

Desde el consistorio zaragozano indicaron que cuando la cadena solicitó la licencia para las obras, ya apuntó la necesidad de realizar el acceso al párking y, ante la presencia del poste de bus, hubo que reorganizar la situcaión. Urbanismo concedió la licencia de obras y, según apuntaron las mismas fuentes, para conllevar la supresión de la parada se contactó desde el área de Movilidad con Avanza, la empresa que gestiona los buses urbanos. El acuerdo fue inmediato y no suscitó ningún tipo de polémica. «Es algo que no es nuevo», indicaron.

Distancias / Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos del Arrabal, Rafael Tejedor, indicó que ellos mismos se dirigieron al consistorio cuando vieron que el bus 35 ya no iba a parar en ese punto de San Juan de la Peña. «A principios de diciembre ya llamamos al servicio de Movilidad para preguntar qué pasaba. Allí nos confirmaron que se iba a quitar por la instalación de un establecimiento de Kentucky y su zona de aparcamiento. En ese momento nos comentaron ya que habían barajado dos opciones», explicó Tejedor. En este sentido, el presidente vecinal apuntó que la primera opción pasaba por colocar el poste «un poco más adelante o más atrás», pero no cuajó. «Si se hubiera hecho así se hubiera dado la situación de tener dos paradas muy juntas, ya que estaría o muy próxima a la Peña Oroel o Pantano de Yesa», explicó Tejedor.

La segunda opción, y que finalmente fue la que se eligió, será unificar dos paradas en una, que estará «entre medio» de las dos suprimidas. «Estamos satisfechos y no nos parece mala idea. De momento no hay nada hecho y no nos dijeron plazos», indicó el presidente de la Asociación de Vecinos del Arrabal. Sin embargo, sí que apuntó que una vez que esté finalizado el nuevo poste del 35 en San Juan de la Peña y próximo a Mas de la Matas «habrá mucha distancia» con la parada antecesora, que está, concretamente, más cerca a la calle Valle de Zuriza. «Se amplía unos 50 metros la distancia habitual y habrá que andar un poco más, pero bueno. Para otros vecinos quizás este cambio es mejor que lo que había ahora. Estamos contentos en cualquier caso porque la solución y alternativa se ha hecho de forma rápida», apuntó Tejedor a este diario.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Zaragoza tampoco pudieron concretar plazos para ejecutar estos pequeños trabajos en la vía, pero sí precisaron que se harán «lo antes posible» para poder reordenar la línea de este bus urbano. El 35 que recorre la ciudad de Zaragoza desde San Gregorio hasta la zona del Seminario y Conservatorio Superior de Música.