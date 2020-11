Los partidos se dividen entre las críticas a Azcón, los ofrecimientos y la defensa del gobierno de coalición

LOLA RANERA, PSOE: «Hoy mismo podemos sentarnos a negociar los presupuestos»

La portavoz del PSOE, Lola Ranera, ofreció un discurso muy crítico con la gestión de Azcón pero también fue la única en la izquierda que le ofreció al alcalde su apoyo para la aprobación de los presupuestos para evitar que Vox influya en las cuentas. «Sentémonos a negociar hoy mismo. Esta tarde cuando acabe el debate. No hay que esperar al lunes», espetó la líder socialista.

«No tienen reparos en pactar en un partido con tintes xenófobos», dijo también Ranera, refiriéndose a Vox, después de haber defendido también la gestión del Gobierno de España y la del de Aragón.

Ranera quiso incidir también en la «falta de ideas» que le achacó ya el miércoles a Azcón y fue muy crítica con cuestiones como la reforma de la reforma Santa Engracia. «No estoy en contra de mejorar el escaparate de la ciudad», dijo en relación al centro, pero invitó al alcalde a «salir de su zona de confort» y «recorrer, vivir y sentir con El Arrabal, Las Delicias, San José, Las Fuentes o La Almozara», cuyas calles y parques «están sucios «y sus aceras «destrozadas». Ranera, muy expresiva en su discurso, recordó también las diferencias de renta entre los barrios tradicionales y el centro, ese que tanto está mimando Azcón según la izquierda. «¿Cuál era la enorme visión de ciudad a la que aspiraron durante 16 años de llantos y oposición», preguntó la socialista al alcalde.

PEDRO SANTISTEVE, ZEC: «El gobierno de Azcón no practica la transparencia»

El portavoz de Zaragoza en Común, Pedro Santisteve, aprovechó su discurso para subrayar las diferencias ideológicas entre el mandato del actual alcalde, Jorge Azcón, y el suyo propio. Así, el exprimer edil le reprochó a Azcón que haya recortado en partidas como los planes integrales del Casco Histórico y Oliver, Zaragalla, la construcción de carriles bici y otras tantas que Santisteve repasó mientras Azcón va a destinar 700.000 euros a las luces de Navidad y 70.000 a la escuela concertada.

El de ZeC también le acusó al alcalde de “romper con el consenso” y de no ser transparente en su gestión. «No es fácil cumplir con nuestra tarea de oposición de control al gobierno porque este no practica la transparencia», lamentó el de Santisteve, que utilizó una frase de Hobbes para ilustrar su crítica: «Quien tiene la información, tiene el poder. Si esto es así, usted ejerce esta máxima de manera casi absoluta».

Santisteve culpó también al ego de Azcón y a su ambición política de algunas situaciones vividas recientemente, como la pugna que lideró el regidor zaragozano contra el Ministerio de Hacienda. Según Santisteve, el primer edil «está utilizando su presencia» en otras instituciones para «labrarse su carrera política». «Su futuro desembarco en Madrid…», mencionó el de ZeC no sin sorna.

FERNANDO RIVARÉS, PODEMOS: «Las políticas de este gobierno atentan contra los vulnerables»

Podemos basó su discurso en el debate del estado de la ciudad en realizar un repaso por áreas de los 17 meses de gestión que lleva el equipo de PP y Cs.

Dedicó un apartado importante a hablar de la cultura, que reivindicó para_«transformar y hacer crecer la ciudad». «Eliminar la Lonja como centro expositivo es una locura», expresó también Rivarés sobre la idea de la vicealcaldesa de transformar este espacio en un museo dedicado a Goya. «Están dejando morir al ecosistema cultural», aseguró el portavoz morado.

Rivarés también se extendió en la defensa de los derechos de la mujer y fue contundente al decir que el ayuntamiento no se había preocupado de las más débiles cuando «las mujeres prostituidas no han dejado de ser explotadas porque a los puteros les ha dado igual contagiar. El ayuntamiento se tendría que haber volcado con ellas». «Zaragoza no merece un gobierno que ejerza políticas que atentan contra los vulnerables», zanjó

SARA FERNÁNDEZ, VICEALCALDESA (CS): «La defensa de la mujer es una línea roja para mi partido»

Sara Fernández dedicó gran parte de su tiempo a agradecer la gestión de todos los concejales que forman parte del equipo de gobierno de PP y Cs, pero primero quiso dejar claro el papel de su partido dentro de la coalición. «Ni Ciudadanos es el PP ni el PP es Ciudadanos pero juntos formamos un gobierno único que trabaja en sintonía», dijo la vicealcaldesa.

La de Cs pidió lealtad al resto de grupos de la oposición y dijo sentirse harta «de la confrontación» y las noticias falsas que «intentan colar» concejales como Rivarés (Podemos) y Cubero (ZeC). «Tendemos la mano a todos. Cuando sumamos somos capaces de alcanzar grandes acuerdos», apuntó Fernández. Eso sí, sin mencionar a Vox, el único apoyo estable del gobierno municipal, aseguró que «la defensa de la igualdad y de la mujer es una de las líneas rojas de Cs» que no van a cruzar.

JULIO CALVO, VOX: «El derroche está servido y los servicios son ineficaces»

El portavoz de Vox, Julio Calvo, fue el único de los intervinientes que modificó su discurso en la primera parte del debate para responder al resto de grupos. Primero ironizó con lo «maligno» que desde la izquierda dicen que es su grupo para después dedicar gran parte de su tiempo en hablar de las «competencias impropias asumidas por el ayuntamiento».

El consistorio, cree el de Vox, debería devolver esas competencias a la DGA como un primer paso en la» recentralización del Estado», pues el de Vox dejó claro que su partido está en contra del sistema autonómico. «El derroche está servido y la ineficacia en la prestación de servicios», denunció el portavoz de la ultraderecha, que criticó a Azcón por haber incrementado los gastos de su administración en comunicación y asesores.