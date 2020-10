Pascual Embid: "Tenemos que plantar cara a esto con cultura, espectáculos y ocio»

Pascual Embid vivió en primera persona los efectos de la pandemia al contagiarse de covid-19 en marzo. Ahora Alagón, de donde es natural y ejerce de alcalde desde el año pasado, es una de las localidades que más casos ha registrado en la última semana.

-Alagón se encuentra en el foco de la nueva oleada de coronavirus, ¿está preocupado?

-Estoy preocupado, pero a la vez ilusionado porque estoy viendo el trabajo que están desarrollando la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales y el centro de salud, que desde el minuto uno ha colaborado en intentar frenar esto. Me siento tranquilo porque siempre he dicho que estas cosas las tienen que dirigir los sanitarios, los demás estamos para trabajar y aportar. Cuando se produjo el brote en la residencia, el centro de salud nos transmitió ayuda.

-¿Cuál es la situación en la residencia?

-Enseguida me puse en contacto con Servicios Sociales y con la consejera de Sanidad, y puso su empeño en solucionarlo, y al día siguiente ya teníamos a la UME colaborando. Ahora el tema ya lo tienen más controlado y está en manos de Salud Pública.

-¿Se ha solucionado la falta de personal?

-Se ha solucionado ya. La gente se ha volcado en intentar ayudar y colaborar. Cuando pasa en un centro así, todos hemos estado alrededor de los abuelos y los trabajadores, entonces hay que hacer un seguimiento a todos, y en un momento dado te desborda, pero se ha solucionado porque la gente se ha ofrecido.

-¿Cómo lo están viviendo los vecinos?

-Quién nos iba a decir que la segunda ola la íbamos a tener tan pronto, pero estamos viendo que todos estamos volviendo a sufrir las consecuencias de este bicho, o como se quiera llamar, que no da tregua y nos pone al límite.

-Cruz Roja solicitó al ayuntamiento una reunión para establecer una línea de actuación.

-Todavía no la hemos tenido. Si alguien está colaborando con ellos es el ayuntamiento a través de nuestra concejalía de salud. Lo demostramos en el primer confinamiento y ahora tienen nuestro apoyo total.

-¿Cuál cree que ha sido el origen de este azote del covid en el municipio?

-El centro de salud me transmite que son las reuniones familiares y sociales.

-Se escucharon voces que achacaron los casos al festival taurino.

-Cuando se aprovechan estas circunstancias para hacer ataques no me parece ni justo ni necesario. Tengo la conciencia bien tranquila porque los festejos están autorizados, y hemos tomado las medidas necesarias, hemos cumplido los aforos permitidos. Y lo puedo corroborar porque tengo las actas de inspección. Nunca un espacio ha estado tan vigilado como ese, y la gente cumplió la norma a rajatabla. Durante todo el verano hemos realizado actos culturales para ayudar al sector. No tenemos que bajar la guardia, pero tenemos que seguir apostando porque la vida sigue, en este caso le tocaba echar una mano al sector de los festejos populares.

-También hubo quien le defendió.

-En estos momentos no se puede cargar las culpas en ningún sector, tenemos que estar más unidos que nunca, es lo que nos demanda la sociedad. No se puede aprovechar lo que ocurre en todo el mundo para hacer otras cosas que no vienen a cuento. Estoy muy dolido porque no son tiempos de buscar crispación.

-Anunció ayudas para contribuir a la reactivación de la economía local, ¿en qué consisten?

-Puedo anunciar que a partir de la semana que viene pymes y autónomos van a disfrutar de una línea de ayudas de 300.000 euros, sacados del presupuesto municipal. Ya hemos preparado un equipo para que los atienda. También hemos dedicado 100.000 más a la gente que ha estado en erte.

-¿Tiene prevista alguna otra medida o campaña especial?

-Seguimos desinfectando calles, hemos dado material, hemos colaborado con Guardia Civil, en los colegios hay personal de mantenimiento para las limpiezas, se ha triplicado el personal.

-¿La cultura sigue?

-Sí, no puede parar. Tenemos que plantar cara a esto con cultura, espectáculos y ocio. Las personas necesitan soñar para crecer, reír para vivir, y emocionarse para sentir. No podemos hacer que la gente coja miedo y no quiera salir de casa, la vida tiene que seguir y si es unidos, lo venceremos seguro.

-Están construyendo una zona de calistenia, ¿qué otros proyectos tienen en marcha?

-Vamos a seguir invirtiendo con 200.000 euros en nuestro cementerio, construyendo cien nichos más. También 300.000 euros para renovar la potabilizadora, quiero tener la tranquilidad de que la población esté segura de que el agua reúne todos los requisitos.

-Y se han dado los primeros pasos para el nuevo acceso a Alagón, en la «rotonda colegios».

-Es la solución a uno de los problemas que tenemos. Sería muy importante que se pudiera construir esa rotonda que años y años llevamos demandando. También va a dar empleo, ojalá esta apuesta se haga realidad.