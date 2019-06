Los patinetes solo pueden ir por el carril bici y calles pacificadas

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ja,ja,ja.No se va ha hacer caso.Estamos a 4 y la ordenanza está vigente desde el el dia 1.Hasta hoy siguen circulando por la aceras bicis y patinetes,Las bicis incluso por el carril bus de San José, y nadie hace nada por evitarlo con multas o con lo que sea.Esto no se va a conseguir.Van a seguir igual, circulando por donde les de la gana.Hasta que no metan una buenas multas no escarmentarán.El peatón ante esto, está desprotegido totalmente.