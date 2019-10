Pedro Sánchez promete más financiación autonómica

Pedro Sánchez se comprometió ayer, tanto en Huesca como en Zaragoza, a mejorar la financiación autonómica, y hacerla «más justa», para combatir la despoblación, o, «por hablar en positivo, dar cohesión al país», si es presidente tras las elecciones del 10 de noviembre. Unos comicios para los que el secretario general del PSOE pidió «un último esfuerzo» a los militantes y votantes, no solo con el voto sino con la movilización para convencer a su entorno de que optan entre «formar un Gobierno o el bloqueo». Exactamente lo mismo que planteó el líder popular, Pablo Casado, en su mitin del domingo en Zaragoza, pero con cada uno erigiéndose en garante de la estabilidad.

Sánchez celebró ayer dos de sus primeros actos de precampaña en Aragón, con una comida-mitin en el Palacio de Congresos de Huesca y un mitin, por la tarde, en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza. Ambos reunieron a unos 800 militantes y simpatizantes socialistas, solo que en el primero, con reserva, cupieron, y en la capital aragonesa se quedaron fuera casi la mitad, por falta de aforo. Muchos de ellos, de hecho, seguían esperando algún gesto del líder al finalizar el acto.

Sánchez no varió mucho el discurso de la mañana a la tarde, ya que la mayoría del mismo estuvo orientado en clave nacional. De hecho, al hilo de la cohesión territorial, y coincidiendo con el 1-O y las manifestaciones en Cataluña, tuvieron un gran peso los independentistas. A estos, Sánchez les advirtió de que «no jueguen con fuego», y que condenen la violencia (tras la detención de los CDR y los episodios vividos en el Parlamento catalán). De no reconducirse la situación, hizo ver que no le temblará el pulso a la hora de volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución. Aunque será con tres premisas: «firmeza democrática» ante el abandono de la legalidad; «proporcionalidad» en la aplicación de las medidas, sin «sobreactuar» y unidad de los partidos, que exigirá de la misma forma que lo hizo el PSOE en la anterior ocasión.

Sánchez ironizó con que se cuestione el lema de campaña, Ahora España, al recordar que el PSOE es el único partido que lleva «Español» en sus siglas. Aunque no es una definición «como la de la derecha, que se agota en una bandera», sino que también «es la E de educación pública, de emancipación de la mujer, de ecología», detalló.

Afirmó que ante desafíos como el brexit o la desaceleración económica, la receta será «progresista» y no recaerá «solo sobre las espaldas de la clase media trabajadora», como a su juicio sucedió con la gestión de la anterior crisis con el PP.

El Gobierno que aspira a presidir mantendrá el carácter social, prometió, como con la subida del salario mínimo o la revalorización de las pensiones. Para Aragón, prometió inversión en infraestructuras y, en el caso de Zaragoza y Teruel, afirmó que la Mesa de la Movilidad Sostenible ayudará a modernizar la industria del automóvil y que el Gobierno «no se olvida» de Andorra y la transición energética justa. Tampoco de la estrategia demográfica para la España rural, incluida una extensión de la banda ancha para todos los municipios dotada con 150 millones de euros, paralizada sin presupuestos.

Sánchez estuvo arropado en ambas citas por el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que le ofreció todo su apoyo y le puso como ejemplo de la búsqueda de la «centralidad» que ha guiado la formación del cuatripartito en Aragón, volviendo a situar al PSOE como única alternativa solvente ante la «atomización» política y la inestabilidad que genera.

El alcalde de Huesca, Luis Felipe y la que «debería haber sido alcaldesa de Zaragoza», Pilar Alegría, le garantizaron el apoyo (y a su vez lo pidieron) del municipalismo, y las cabezas de lista por Huesca y Zaragoza, Begoña Nasarre y Susana Sumelzo, también arengaron a volver a las urnas con ilusión. La segunda, en Zaragoza, recordó que las elecciones han sido inevitables porque no se quería «un Gobierno a toda costa, sino un buen Gobierno». Pero una vez bloqueado «a izquierda y derecha», toca mirar hacia adelante, apuntó.