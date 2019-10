Pepe (nombre ficticio por expreso deseo) tiene 59 años y reconoce, a EL PERIÓDICO, que pensaba que no iba a llegar a los 60 aquella noche del 5 de septiembre cuando, tras quedar con una joven que decía ser brasileña a través de la red social Badoo, fue asaltado, secuestrado y apaleado por la banda especializada en robos violentos en la Ribera Alta. «Pensé que de esa nave no salía, que me iban a matar», señala.

El asalto que él sufrió fue un día antes de la desaparición de José Antonio Delgado Fresnedo, el vecino de Getxo que fue enterrado vivo, tal y como adelantó este diario, en el paraje Juan Gastón entre Pedrola y Pozuelo de Aragón. Conocedor ahora de que no ha sido la única víctima y que uno de ellos ha sido asesinado, este vecino de Tudela está convencido de que «si llega a tener esa cita días después de José Antonio yo también estaría muerto porque ya habrían perdido el miedo a matar».

Reconoce que sigue con el miedo en el cuerpo, pero que está contento con la detención practicada por la Guardia Civil. «Admiro su profesionalidad y su humanidad a la hora de tratarme», destaca a la vez que resalta que todavía faltan por detener. «Cuando los detenidos me tenían atado de pies y manos en medio de la nada, ella le dijo al chico que llamara, que había cambiado la situación, que cogiera el coche», apostilla.

Pepe asegura que no tiene ninguna laguna de lo que vivió aquella noche. «Quedé con ella en la estación de Luceni a las 22.15 y hasta las 00.00 horas no me auxiliaron unos conductores cuando deambulaba con el peroné reventado por la carretera», afirma.

Reconoce que de aquella cita le extrañó un dato: la insistencia de quedar que tenía la detenida. «Habíamos hablado solo dos días, lo normal es estar un mes conociéndose hasta que se da el paso», afirma este hombre que incide en que no tiene pareja.

CON UNA PISTOLA / «Íbamos por una calle, solos, de camino a la casa de una amiga cuando, de repente, sentí un golpe por detrás, fue en el hombro, ya que tuve un reflejo y agaché la cabeza», describe, añadiendo que salió corriendo mientras la mujer gritaba: «Ve detrás de él, que se nos escapa el hijo de puta, mátalo».

Le dieron caza muy cerca de una especie de terraplén donde Pepe y otro hombre se enzarzaron. Todo acabó cuando la mujer se acercó, «oí el martillo de la pistola que llevaba en la mano y me dijo que o estaba quieto o me mataba». Inmediatamente le ataron de pies y manos y le llevaron en el interior del maletero a una nave (la que ayer registró la Guardia Civil). «Sabía que era un almacén grande porque pusieron música y soy experto en sonido, por lo que sabía que no era una casa», aclara.

Ahí le exigieron, mientras estaba encapuchado, que les diera el código pin de la tarjeta para sacar dinero. «Se fueron, pero querían más dinero y al volver me dijeron que me iban a secuestrar. Yo en ese momento me planté y le dije que lo hicieran, que no iba a poner en peligro a mi familia», asevera. Sorprendentemente decidieron liberarle a las afueras de Luceni.