Perderlo todo sin solución

Cuando Naomi Giménez llegó el martes por la tarde a su casa después de haber ido a recoger a sus hijas al colegio se encontró con un dispositivo de bomberos y policías digno de una serie de televisión. Habían desalojado la vivienda en la que residía, en el número 39 de la plaza Mayor del barrio rural de Juslibol, por su estado ruinoso y que va a ser derribado de forma subsidiaria –si el dueño no actúa de inmediato– por el Ayuntamiento de Zaragoza. «Me dijeron que no podíamos entrar porque el edificio se podía caer en cualquier momento y no era seguro», comenta. No le sorprendió porque esa misma mañana se habían caído varias baldosas de su cocina, y porque llevaban meses conviviendo con una grieta en el salón por la que se colaba la luz del sol y el frío invernal.

El bloque entero presentaba un estado lamentable, asegura, en el que la okupación había atormentado a sus vecinos en más de una ocasión y había contribuido a su degradación. «En más de una ocasión hubo okupas pero cuando se fueron tapiaron las entradas de los pisos y ahora quedábamos dos familias con hijos y una mujer mayor», explica.

Entró a vivir en este piso hace un año y dos meses y pagaba 300 euros de alquiler de mensualidad. «Al poco de entrar salieron humedades en el salón, luego se empezó a caer el techo del baño y a aparecer grietas en el salón y las habitaciones», explica desde la pensión en la que ha sido realojada junto sus dos hijas. Recuerda que por más que intentaba ponerse en contacto con el propietario del inmueble no lo consiguió, así que decidió dejar de pagar el arrendamiento a los ocho meses de haber entrado en la casa. «No me solucionaban nada y no iba a pagar por una casa en esas condiciones», cuenta.

Recibió una solicitud de desahucio por impago al poco tiempo y gracias a las ayuda de StopDesahucios logró esquivarlo. Ahora no hay ayuda que valga y no sabe qué será de ella y de su familia en los próximos meses. «Estoy embarazada de ocho meses, tengo dos hijas y mi marido está fuera de la ciudad buscando trabajo. ¿Qué hago ahora?», dice desesperada.

Cuando su piso se convirtió en una ruina solicitó un alquiler social en el Gobierno de Aragón que le denegaron y ahora se muestra confiada en el que el consistorio le de una solución, «aunque ya me han dicho que será temporal y que tendré fecha de entrada y de salida».

Ya le explicaron que solo va a recuperar la ropa y algunos de los juguetes de sus hijas. «No podemos entrar porque es peligroso y ya me han afirmado que no pueden devolverme ni los muebles ni los electrodomésticos, solo lo esencial. ¿Qué voy a hacer si lo poco que tengo lo he perdido?», se pregunta de nuevo.

Visibilizar el problema

No mejor que ella está José Manuel. Es el inquilino más antiguo de la finca. Llevaba 14 años viviendo en uno de los seis pisos del bloque hasta que el pasado martes les sacaron de casa. «El dueño me dice que sabe tanto como nosotros. Que el ayuntamiento pagará el derribo y luego le pasará la factura a él, pero dice que no lo puede pagar», explica el hombre, muy indignado. Quiere visibilizar su problema porque cree que los zaragozanos empatizarán con lo que considera una «injusticia muy grande». «En mi caso los Bomberos sacaron a mi pajarico el primer día y las medicinas de mi pareja, pero ya está. Llevo días sin poder cambiarme de ropa. Tenemos poco dinero pero todo lo que tenemos de valor está ahí dentro. Que no me digan que justo cuando vaya a entrar para llevarme la televisión, el ordenador y otras cosas de valor se va derrumbar, he vivido allí 14 años».