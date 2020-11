Pérez Calvo (Cs): "Mucho se ha de torcer la cosa para no dar el sí a los presupuestos"

El camino parece expedito para que el grupo parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Aragón vote a favor de los presupuestos del cuatripartito para el próximo ejercicio 2021. "Mucho se ha de torcer la cosa para no dar el sí" a los presupuestos, reconocía el líder de la formación naranja, Daniel Pérez Calvo, minutos después de reunirse con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, a primera hora de este jueves en el Pignatelli, apenas 24 horas después de que se diera a conocer el proyecto de ley de presupuestos.

De este modo, y aunque por aritmética el cuatripartito formado por PSOE, Podemos, PAR y CHA no lo necesita para aprobar las cuentas, se sumarían los votos de la formación liberal, avanzando así en la línea del consenso que ansían tanto el líder del Ejecutivo como el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón.

"El presupuesto no es el que habría hecho Ciudadanos, pero tampoco el que habría consensuado el cuatripartito en otras circunstancias" que no estuvieran marcadas por la pandemia. Y a pesar de no rubricar punto por punto el documento, a la formación naranja le "suena bien" la música. No habrá subidas de impuestos ni nuevas tasas más allá de la reforma del ICA; no hay cambios en la educación concertada, que incluso sube sus partidas; y el Gobierno cuatripartito defiende la colaboración público-privada. Son tres líneas maestras del presupuesto que desde Ciudadanos consideran "líneas naranjas", por lo que el punto de partida es tan bueno, que ya avanzó Pérez Calvo que "compartiendo el mismo criterio, el proceso de enmiendas será más ágil".

El líder de Ciudadanos en Aragón manifestó que "tratar de alcanzar consensos es un deber democrático, aunque desgraciadamente no es lo habitual". Pero en una situación como la actual, marcada por una pandemia mundial, ese deber democrático "se convierte en un deber moral en un momento en el que está muriendo la gente y tenemos un problema tan grave que afrontar".

Por eso, reflexionó: "Si siete de las ocho fuerzas políticas que hay en las Cortes fuimos capaces de ponernos de acuerdo en la Estrategia para la Recuperación Social y Económica sobre lo que hay que hacer, ¿cómo no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo en el cómo?" Y llamó a que "otras fuerzas políticas" también se sumen al "sí" a los presupuestos.

En esta línea, destacó la "responsabilidad del cuatripartito" para elaborar las cuentas y, en particular, para limar asperezas con Podemos, --con quienes tuvieron sus más y sus menos a cuenta de cómo afrontar precisamente la negociación de estos presupuestos-- subrayó la "talla política" de la formación morada en Aragón. "La colaboración público-privada o la educación concertada no están en el ADN de Podemos, y sin embargo han entendido que hay momentos en los que la ideología, los prejuicios, el sectarismo, no ayudan en nada, y creo que ha habido un gesto importante que da muestra de la talla y la altura política que uno debe tener en según qué momentos", manifestó Pérez Calvo.

Además, con su visto bueno a las cuentas, Ciudadanos quiere fomentar una imagen de Aragón como tierra de pactos y un lugar "fiable" en el que invertir. "Quiero reivindicar la alta política que hacemos en Aragón cuando nos mostramos como una comunidad de pactos en España y en Europa", ha señalado.

Y además de conseguir la inclusión de las que llama "líneas naranjas" en el presupuesto, Pérez Calvo ha logrado también que el Gobierno acceda a la tramitación de un decreto ley "para acabar con las trabas burocráticas".

POLÍTICA NACIONAL

El líder de Ciudadanos en Aragón también ha analizado la situación política nacional, donde la líder de la formación, Inés Arrimadas, sigue tendiendo la mano a Pedro Sánchez para negociar los Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, Pérez Calvo criticado que "mientras Sánchez e Iglesias buscan la estabilidad con Otegi y con Rufián, es un alivio encontrar que sigue existiendo un PSOE decente como el de Javier Lambán". "Es un honor y un orgullo reencontrar el PSOE decente, que creo que está secuestrado por Pedro Sánchez, en Javier Lambán", insistió el líder de la formación naranja.

En este sentido, llamó a los barones socialistas a posicionarse para forzar a Sánchez a buscar los apoyos al presupuesto lejos de Bildu y Esquerra. "Es el momento en el que el PSOE no puede tolerar que un señor como Otegi se regodee, chulee, de decir que tiene la sensacion de que lleva mucho tiempo hablando con elllos. Un PSOE que tiene víctimas enterradas, que ha sufrido el zarpazo terrorista, que ha sido un partido clave en la transición y en la cointruccion del Estado de bienestar no puede tolerar que una persona que no ha condenado los asesinatos de ETA pueda jactarse de que tiene la sensación de llevar muhcho tiempo hablando con ellos". Por eso, consideró que "los barones deberían rebelarse y decirle a Sánchez "hasta aquí hemos llegado".