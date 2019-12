EL PERIÓDICO y Periodistas de Aragón convocan el primer Premio de Periodismo Michel Vallés

El próximo 29 de diciembre se cumple un año desde que falleció Michel Vallés, periodista de este diario y referencia en la información política de la comunidad aragonesa. Precisamente para honrar su memoria en el aniversario de su muerte, la Asociación de Periodistas de Aragón, el Colegio Profesional y Prensa Diaria Aragonesa, empresa editora de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ponen en marcha la primera edición del Premio de Periodismo Michel Vallés.

El certamen cuenta también con el patrocinio de las Cortes de Aragón, lugar donde Vallés desarrolló gran parte de su trabajo como periodista de información parlamentaria, la Diputación de Huesca -a través de su campaña Tú Huesca- y Bodegas Crial.

El objetivo de este premio es distinguir el mejor trabajo de periodismo político realizado cada año. Así, se valorarán informaciones publicadas o difundidas por medios de comunicación escritos, digitales o audiovisuales cuyos contenidos estén ligados a la vida política en el territorio aragonés.

El plazo para presentar las candidaturas al premio comienza el próximo lunes 23 de diciembre y finalizará el 23 de febrero del 2020. A partir de esa fecha, un jurado constituido por profesionales seleccionados por el Colegio de Periodistas de Aragón y de EL PERIÓDICO y con la colaboración de las Cortes de Aragón y la Diputación de Huesca seleccionará con criterios de calidad y rigor periodístico el mejor trabajo. Se podrán tomar en consideración propuestas que hayan o no hayan sido presentadas siempre y cuando reúnan méritos suficientes.

El premio consistirá en una dotación económica de 1.500 euros y un diploma acreditativo que se entregarán al autor o autores del trabajo, en el transcurso de un acto en las Cortes de Aragón.

Cáncer por su nombre

José Miguel Vallés, más conocido como Michel, nació en 1978 en el municipio de Lledó, situado en el Matarraña turolense, y estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Comenzó su carrera en el periódico La Comarca de Alcañiz, donde fue director; y en el 2008 pasó a formar parte de la plantilla de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN como colaborador del suplemento de la Exposición Internacional de Zaragoza. Se especializó en información educativa, pero pronto comenzó a ocuparse de la actualidad política que generaban instituciones como las Cortes de Aragón y el Gobierno autónomo.

Vallés destacó por sus crónicas personales y afiladas, cargadas siempre de sentido del humor; y también por sus colaboraciones en medios audiovisuales como la radio y televisión públicas aragonesas y el programa de análisis político La Rebotica de Radio Zaragoza.

Michel estaba casado y falleció el 29 de diciembre del 2018 como consecuencia de un cáncer de pulmón al que se enfrentó, durante más de dos años, con dignidad y coraje. Cuando el cáncer llegó a su vida no la paralizó. Siguió escribiendo una columna semanal en este diario, Marte en el Exilio, donde además de analizar la situación política aragonesa, plasmó y compartió sus reflexiones más personales sobre el cáncer y contribuyó a romper el tabú que existe en la sociedad alrededor de esta enfermedad. “El cáncer no es ninguna lucha, ni una batalla. Uno no puede luchar contra un resfriado, como para hacerlo contra un tumor con metástasis. Dejémonos de buenismos. (...) No busquemos eufemismos. Cáncer es cáncer”, recogió en una de sus columnas más populares sobre la enfermedad.

LAS BASES

PRIMERA. – OBJETO

El Premio Michel Vallés de Periodismo está organizado y gestionado por Prensa Diaria Aragonesa SA, empresa editora de El Periódico de Aragón y por el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón, con el fin de seleccionar el mejor trabajo de periodismo político del año relacionado con la Comunidad Autónoma de Aragón. Se premia, de acuerdo a criterios de calidad y de rigor periodístico, el mejor texto publicado o difundido durante el año 2019 en un medio de comunicación escrito, digital o audiovisual relativo a aconteceres aragoneses ligados con la vida política y parlamentaria del territorio aragonés. El premio cuenta con el patrocinio de las Cortes de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca, a través de la campaña Tú Huesca y Bodegas Crial.

SEGUNDA.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Puede participar en el premio cualquier persona física (mayor de 18 años) y/o jurídica que resida o tenga su domicilio social en cualquier lugar del mundo y que esté vinculada al mundo del periodismo. La participación será gratuita y podrá realizarse mediante el envío de la documentación requerida más abajo y de acuerdo con lo establecido en la base Tercera siguiente.

El plazo de participación en el Premio comenzará el 23 de diciembre de 2019 y finalizará el 23 de febrero del 2020 (ambos incluidos).

No se tendrán en cuenta aquellas participaciones que se realicen con anterioridad o con posterioridad a las fechas señaladas anteriormente.

TERCERA.- PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS. REQUISITOS

Todos los trabajos deberán ir acompañados de una carta justificativa de los méritos alegados.

Los trabajos se presentarán en la sede del Colegio Profesional de Periodistas de Aragón, en la calle Cinco de Marzo, 9, entlo. 50004 Zaragoza o a través del correo electrónico info@periodistasdearagon.org.

Los requisitos y el modo de presentación de los trabajos serán los siguientes:

Se deberán incluir dos ejemplares ordinarios del medio impreso donde se hubiera publicado el trabajo que se presente para optar al premio. No serán válidas fotocopias del ejemplar donde se haya publicado.

En el caso de difusión digital se deberá enviar enlace para acceder al trabajo.

En el caso de trabajos audiovisuales, copia del trabajo en el que conste el programa en el que se difundió el mismo.

En todos los casos se deberá indicar el nombre y apellidos completos, nacionalidad, número de DNI o pasaporte, dirección postal y de correo electrónico y número de teléfono. En el caso de personas jurídicas, se indicarán todos sus datos identificativos (denominación social completa, dirección postal, número de identificación fiscal), así como los datos de una persona física de contacto (nombre y apellidos completos, cargo, dirección de correo electrónico y número de teléfono).

Pueden presentar los trabajos los autores de los mismos o cualquier miembro del Colegio Profesional de Periodistas de Aragón y de El Periódico de Aragón.

CUARTA.- ELECCIÓN DE LOS GANADORES

Una vez finalizado el plazo para participar en el Premio y a partir del 23 de febrero de 2020, un jurado constituido por distintas personas seleccionadas por el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón y por El Periódico de Aragón, con participación de profesionales de las Cortes de Aragón y de la Diputación de Huesca, asistido en sus deliberaciones por un secretario con voz pero sin voto, procederá a seleccionar, siguiendo los criterios de calidad y rigor periodístico, un trabajo que será el galardonado con el Premio.

Aunque en principio, el jurado elegirá el trabajo ganador entre los presentados al Premio, este podrá tomar en consideración trabajos que, aún no habiendo sido presentados, reúnan en su opinión, méritos suficientes.

QUINTA.- PREMIOS

El Premio consistirá en una dotación económica de 1.500 euros y un diploma acreditativo que se entregará al autor o autores del trabajo, con independencia de quien hubiera presentado el mismo al Premio. Sobre el importe del premio se aplicarán los impuestos correspondientes.

En caso de no aceptar el premio, este se declarará desierto.

El Premio se entregará en un acto que se celebrará en el mismo año 2020.

SEXTA.- FALLO

El Premio se fallará, a más tardar, el 4 de marzo de 2020 y se hará público a través de su publicación en El Periódico de Aragón. Por ello, con la aceptación de las presentes bases, los participantes ceden a El Periódico de Aragón los derechos de imagen necesarios para la publicación, por parte de este medio, del nombre de la persona galardonada.

SÉPTIMA.- GARANTÍAS

La participación en el Premio supone la aceptación íntegra de sus bases y la autorización a El Periódico de Aragón y al Colegio Profesional de Periodistas de Aragón para la reproducción, distribución y comunicación al público de los trabajos presentados así como de su título y contenidos incluidos en los mismos, firmados por sus autores, dentro del ámbito de publicidad e información sobre el Premio.

Además, los participantes garantizan al Colegio Profesional de Periodistas de Aragón y a El Periódico de Aragón que son autores materiales de los trabajos presentados al Premio, que son originales y que no los ha plagiado o usurpado a terceros, por lo que garantiza que ostenta todos los derechos de propiedad intelectual e industrial que cede a El Periódico de Aragón y será responsable exclusivo de cualquier reclamación que por terceros pudiera suscitarse por este motivo, indemnizando y manteniendo indemne en todo momento a El Periódico de Aragón. En caso de que quien envía los trabajos que opten al Premio sea una persona distinta al autor, esta garantiza que cuenta con la autorización necesaria para hacerlo y que los autores materiales de los trabajos presentados cumplen con todo lo expuesto en este párrafo.

En el caso de que el trabajo ganador del premio resulte ser un plagio de otro o infrinja derechos de terceros y así se demuestre fehacientemente, el ganador en cuestión estará obligado a devolver la dotación económica, sin perjuicio del derecho de El Periódico de Aragón y del Colegio Profesional de Periodistas de Aragón a entablar las acciones que en Derecho le asistan y a reclamarle por los daños y perjuicios sufridos.

El Periódico de Aragón y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón se reservan la facultad de modificar y/o cancelar las presentes bases en cualquier momento, sin obligación de indemnización alguna a terceros.

OCTAVA.- PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos personales de los participantes se incorporarán a un fichero responsabilidad del Asociación y Colegio Profesional de Periodistas de Aragón con la finalidad de gestionar su participación en el Premio conforme a lo establecidos en las presentes bases y entregar el Premio. Los datos serán tratados con estas finalidades hasta que se cumplan las mismas, y posteriormente, durante 5 años para la atención de las posibles responsabilidades derivadas del mismo. La base jurídica que legitima estos tratamientos es la necesidad para el cumplimiento de lo establecido en las presentes bases.

Asimismo, salvo que se opongan en cualquier momento:

Los datos de los participantes podrán ser utilizados para invitarles a eventos, actos públicos y otros premios que puedan ser de su interés dentro del sector editorial y otros sectores afines.

Los datos de los ganadores y sus obras serán publicados en El Periódico de Aragón con la finalidad de garantizar la transparencia del Premio.

Los datos serán tratados con estas finalidades de forma indefinida hasta que los afectados se opongan a las mismas. La base jurídica que legitima este tratamiento es de interés legítimo.

En cualquier caso, los participantes podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/supervisión, oposición, limitación y portabilidad a través de correo postal del Colegio Profesional de Periodistas de Aragón, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente, e indicándose como participante de este Premio. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, los participantes podrán interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.