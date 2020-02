Pilar Alegría: «Me preocupa el negacionismo de la violencia de género»

–Acaba de tomar posesión como delegada del Gobierno. ¿Cómo se gestó esta designación, la pidió usted?

–No, fue una sorpresa. Se me comunicó por parte de Moncloa el domingo de las elecciones de los barrios rurales, me pidieron la disponibilidad en nombre del presidente del Gobierno. Nunca había pedido nada, de hecho ya rechacé otra propuesta que se me había hecho por parte del ministro de Ciencia (Pedro Duque, que asistió ayer a su toma de posesión), y ese domingo, entre Garrapinillos y Monzalbarba, me llamaron, y hasta hoy.

–¿Qué propuesta rechazó y por qué no lo hizo con esta?

–Era para ocupar la Secretaría de Estado de Investigación y la agradecí muchísimo, pero decidí continuar mi trabajo en el grupo socialista del Ayuntamiento de Zaragoza. Esta, evidentemente, era una propuesta directa del presidente del Gobierno y enseguida comprendí que de lo que se trataba era de poder seguir trabajando en defensa de los intereses de los zaragozanos, y los aragoneses en otra institución.

–¿Le pareció fría la bienvenida del Gobierno de Aragón en su día, cuando todas las menciones eran para la saliente Carmen Sánchez?

–No, se hizo lo que se tenía que hacer. En primer lugar era reconocer el magnífico trabajo que había hecho la delegada Carmen Sánchez, lo que yo también hago. Y cuando se hizo público mi nombramiento a través del Consejo de Ministros, yo me sentí absolutamente apoyada y felicitada por parte del Gobierno de Aragón.

–¿Cómo ha ido el traspaso de poderes?

–Muy bien, además de reconocerle el trabajo que ha hecho en estos 20 meses, también le agradezco su buena predisposición en ese traspaso que hemos hecho los primeros días. Marcó unas líneas de trabajo, creo que altamente importantes y necesarias, y espero poder continuar en esa senda.

–Hablaba en su discurso de «tender puentes» entre Aragón y España, ¿los ve rotos?

–No, en absoluto, lo que hay es que seguir transitándolos. Están erigidos desde hace muchos años y lo que hay que hacer es seguir permitiendo que se utilicen, de ida y vuelta, y ser elementos de coordinación y vertebración entre administraciones.

–¿Ha recibido algún tipo de directriz de Pedro Sánchez respecto a Lambán?

–La única consigna que ha habido por parte del Gobierno de España es que seamos ese eco del trabajo que está desarrollando en las comunidades autónomas y podamos ser también la voz de las instituciones aragonesas en España.

–Se ha acordado en su discurso de la transición de Andorra, para la que hay una reunión técnica la semana que viene, ¿hay previsión de la fecha del convenio?

–Esperamos que a partir de esa reunión se pueda dar a luz el convenio que esperamos lo antes posible. Parece que la fecha será para finales de marzo.

–¿Y para las ayudas por el temporal Gloria, se sabe cuándo llegarán aquí?

–Ahora se está analizando toda la información y cuantificando por parte de la instituciones aragonesas y esta delegación, y me consta que por parte del Gobierno de España se pondrán soluciones lo más pronto posible. Algunas, con carácter de urgencia, serán inminentes, en semanas, como el desprendimiento de la cuesta del Corcho de Alcañiz. Para lo demás, lo primero que tiene que aprobarse es el desarrollo del Real Decreto abierto para los daños de los temporales, pero no tiene que tardar mucho desde marzo, cuando se cierra el decreto. A partir de ahí se inicia el trámite de pagos.

–En este papel de intermediación, ¿qué inversiones vería prioritarias para Aragón?

–Dependerá de las reuniones que se vayan teniendo con el Gobierno de España y la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, que no estará exenta de dificultades. Estoy segura de que la sensibilidad con Aragón será alta.

–¿Las demandas de Teruel Existe para la investidura pueden condicionar otras inversiones?

–El Gobierno de España conoce muy bien las demandas de Aragón, no solo estas semanas, sino los anteriores 18 meses de legislatura, y Pedro Sánchez conoce perfectamente la realidad de Aragón. Pero seguiremos dándoles voz.

–¿Ha tenido oportunidad de hablar sobre la Mesa del Agua o los Juegos Olímpicos de Invierno con Pedro Sánchez?

–No he tenido oportunidad, llevo una semana, pero una de las premisas fundamentales a las que he aludido en mi toma de posesión es el diálogo, que es precisamente lo que se plantea en la Mesa. Los Juegos, si se logran articular, son una magnífica noticia para Aragón, Cataluña y el país entero.

–En la violencia de género, Carmen Sánchez abogaba por una concentración única para exhibir unidad. ¿Lo comparte?

–Es imprescindible la coordinación entre administraciones, y en violencia de género más. Me preocupa que nos encontremos estas ideologías negacionistas que, con once mujeres asesinadas, quieran ocultar esta realidad. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género fue una buena muestra de unidad.

–Viene usted del ayuntamiento, ¿se va a abordar la adhesión de la Policía Local al sistema Viogen?

–Hubo una propuesta del PSOE y el Gobierno de la ciudad se comprometió a hacerlo por fin a lo largo de este año. Esperemos que los compromisos se vean reflejados en realidades.

–El entorno de José Luis Iranzo, asesinado por Igor el Ruso en Andorra, sigue pidiendo respuestas sobre las circunstancias del crimen. ¿Las darán?

–El juicio por el crimen comienza en próximas fechas y es la Justicia la que tendrá que aclarar la verdad de lo sucedido y dirimir responsabilidades.

–Se dice que se la ha elegido para subrayar el perfil político, ¿condiciona este la imparcialidad de las Fuerzas de Seguridad que usted coordina?

–En absoluto. Si hay algo de lo que me siento orgullosa es de esta encomienda, y he querido poner de manifiesto el magnífico trabajo que hacen, porque aparte de hacer cumplir la ley, han permitido que podamos vivir en un país seguro. Todo lo que encontrarán en mí es colaboración.