Pinilla defiende que nunca ha pagado con dinero negro

La excaldesa de La Muela Mariví Pinilla rompió ayer el silencio que hasta ahora guardaba en relación a la operación Molinos ante la Audiencia Provincial de Zaragoza. Lo hizo porque ya no se sentía indefensa y después de que el Tribunal Supremo le diera la razón en ese aspecto e instara a repetir el juicio por el que había sido condenada a 17 años de cárcel. Ante los magistrados (incluido el ponente de la sentencia que falló en su contra, Francisco Picazo, y que se sentó en el público para poder escucharla), insistió en su inocencia y descargó cualquier tipo de responsabilidad delictiva en terceros como su exmarido, Juan Antonio Embarba (3 años de prisión), o el empresario Julián de Miguel, casualmente ya condenados en esta causa.

Durante unas siete horas de declaración ante la fiscala María Victoria Esponera, la exregidora de La Muela negó de forma tajante que ella pagara con dinero B diferentes gastos personales o inversiones. No obstante, señaló que era su expareja la encargada de gestionar la economía familiar e incluso la suya. «Me llamaba para darme propinas o, a veces, me iba a su despacho, abría el cajón y cogía el dinero para irme, por ejemplo, a la peluquería», señaló Pinilla, llegando a sorprender con ello a la fiscala, quien le preguntó cómo podía ser así cuando su especialidad es la gestión, nada menos que de un municipio como La Muela. Ella le espetó: «El interés general de mi casa lo llevaba mi marido. Yo, como alcaldesa, me ocupaba del interés general del pueblo».

APUNTES E INICIALES / Cuando hace diez años el Cuerpo Nacional de Policía registró su vivienda, los agentes hallaron varios documentos en los que había una serie de anotaciones de cobros en efectivo, al estilo de los papeles de Bárcenas, en las que aparecían compras de coches de los hijos, negocios de la sociedad Embarba-Pinilla, pagos de fiestas del pueblo, conciertos de Julio Iglesias, corridas de todos, viajes...

Unos documentos que Pinilla quiso negar de forma categórica su relación con ellos. «Cuando entró la Policía, yo dormía en la planta calle y mi exmarido en el dormitorio que en su día fue de los dos», que los encontraran allí no significa que fueran suyos, apuntó, al tiempo que, con sorna, manifestó: «Tengo más iniciales que el diccionario, no soy ninguna de esas».

Pinilla insistió en que el único patrimonio que ella ha podido gestionar en su vida es el proveniente de su sueldo como exalcaldesa y que todo lo demás no es cosa suya. «Yo a lo que me dedicaba era a recibir a gente en el ayuntamiento, mi exmarido era el que iba a bancos y desde luego en esas entidades no creo que haya muchas firmas mías», aseveró.

Con todas estas afirmaciones quiso desvincularse de la compra, a espaldas de la Agencia Tributaria, de una mansión en la República Dominicana por 299.593 euros de la época o que participara de la mercantil Tudela Inmobiliaria y Gestión en las operaciones de compra y venta que esta realizó en el 2005. La investigación apuntó a que el matrimonio participó temporalmente en la sociedad, controlada por el presidente de Aranade, Julián de Miguel, y que dio un pelotazo de varios millones de euros con el traspaso de los terrenos del plan parcial de ordenación urbana conocido como SR-1, que acabó comprando la madrileña Brocover con la intermediación de GUZ. Con respecto a los planes de ordenación urbana y la aprobación única del SR-1, Pinilla rechazó haber realizado tráfico de influencias, aunque quiso dejar claro que «habló con quien fue necesario», para que saliera adelante, aunque, finalmente, solo le aprobaron una parte. «Cuando me presenté a las últimas elecciones, José Ángel Biel nos pidió a los alcaldes del PAR que hiciéramos una lista con peticiones y esta fue una de ellas», recordó.

El último punto por el que fue preguntada por la Fiscalía antes de que se suspendiera la vista hasta hoy, donde continuará declarando, se centró en si falsificó una serie de documentos para dar la gestión del agua de La Muela al empresario Antonio Fando, de NTC, siendo negado también por la excaldesa.