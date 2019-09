Las piscinas del Stadium Las Fuentes cierran después de 50 años

Después de 50 años de servicio, el Stadium Las Fuentes pone fin este lunes a las instalaciones de las piscinas. Esta información repentina ha hecho saltar las alarmas en todos sus abonados y en los vecinos del barrio, quienes vieron en el año 1970 como este recinto les daba la posibilidad de tener un lugar adecuado donde pasar los veranos.

A mediados de septiembre, Las Fuentes Sport Club hizo llegar una carta a sus socios, no a todos, en la que se les explicaba que antes del 30 de este mes llegaba a su fin la temporada 2019. Esto significaba que el club no iba a realizar la renovación de los abonos de piscina para la próxima temporada. Por el contrario, los abonados entendían que la temporada acababa el 30 de diciembre y no tres meses antes.

Además, todos aquellos usuarios de taquillas en los vestuarios han tenido que acercarse estas semanas para recoger todos sus utensilios así como desalojar el hueco donde guardan sus hamacas.

Las quejas por parte de los empleados, abonados, vecinos y propietarios de parcelas colindantes, no tardaron en llegar. El pasado domingo 22 ya se recogieron firmas para reclamar la devolución de los tres meses de abono, alquiler de taquillas y hamaqueros que, según los socios, tienen pagados. Ante esta situación, no descartaron movilizaciones.

Los estudios geotécnicos darán comienzo a partir de la próxima semana cuando las instalaciones se encuentren ya vacías. Según explicaron, la dirección quiere realizar junto con otros operadores deportivos una transformación de las instalaciones donde se pueda realizar actividades dedicadas a diversos deportes como padel indoor y un gimnasio, entre otros.