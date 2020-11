Pisos a mitad de precio y okupados, el nuevo negocio de las inmobiliarias

Un piso de 85 metros cuadrados con tres dormitorios, un salón amplio, cocina y un baño en el zaragozano barrio de La Almozara por 72.985 euros. Una ganga. Un precio apetecible, sí. También hay otro de 65 metros cuadrados en el Arrabal con dos dormitorios, un salón cocina y un baño a menos de 10 minutos andando de la plaza del Pilar por 42.000 euros. Más céntrico todavía. En la calle Predicadores se vende un piso por 49.000 euros. También de 60 metros cuadrados con salón, cocina, dos dormitorios y un baño. Los tres están a la venta en la capital aragonesa por un atractivo precio. ¿La trampa? Están okupados. Y como estos, otros tantos que se anuncian en los portales de venta y alquiler de pisos y que las inmobiliarias tratan de vender a precios súper reducidos, hasta del 50% del que sería su valor de mercado pero que exige un proceso de mediación que no suele resultar ni barato ni ágil, además de una rehabilitación integral de la vivienda.

Esta práctica no es nueva, pero sí que se está produciendo un ligero incremento en los últimos años, según informan varias inmobiliarias de Zaragoza que admiten que es una salida sencilla para los bancos que poseen pisos vacíos. Una de ellas es Mundocasa, que tiene varios pisos okupados a la venta. «Los precios son muy suculentos porque es la única forma de que alguien se meta en este jardín», admiten.

INCERTIDUMBRE

Comprar una vivienda okupada conlleva muchas sorpresas porque nunca se sabe en qué estado estará, ya que no se puede acceder a su interior. Así que se adquiere a ciegas, conociendo los metros cuadrados de superficie y la distribución original de la casa. No obstante, y por las posibles sorpresas, este tipo de compraventas incluyen una cláusula que las anula si se comprueba que está inhabitable o hay daños en la estructura.

«Hay que diferenciar a los inquilinos que no pagan porque no pueden de los que no quieren», comentan desde Mundocasa. En el primer caso, suelen entrar en pisos vacíos de bancos y la mediación suele ser ágil, además mantienen en buenas condiciones las residencias. En el segundo suelen usurpar viviendas de particulares que se niegan a abandonar. Estas inmobiliarias incluyen en su servicio al cliente el asesoramiento legal y jurídico para expulsar a los usurpadores.

Según explican desde otra inmobiliaria que prefiere mantener el anonimato y que vende pisos okupados, el tipo de comprador ha cambiado. Antiguamente se adquirían para reformarlos y revenderlos a un precio más elevado, ahora se compran para residir o alquilar.

CON COMISIÓN

Los anuncios de venta de pisos se mezclan entre los de busco piso okupado. Esta coletilla les garantiza la adquisición de una vivienda a bajo precio. «Se pagan deudas, venta de herencias, venta rápida, con reformas, ocupados, abandonos», reza el mensaje de uno de los anuncios. «Si quieres vender en 3 días llámame o si sabes de algún piso vacío abandonado en tu edificio y conoces a los dueños o contactamos con ellos con tu ayuda habrá comisión para ti», se puede leer en el de otro.

La adquisición de este tipo de propiedades se ha convertido en una oportunidad para empresas y particulares y en una alternativa para propietarios cansados de pleitear con sus okupas o familias que han heredado una viviendas con inquilinos no deseados.

La mayoría de estas residencias se encuentra en los barrios consolidados donde los edificios son más antiguos, como el Casco Histórico, Oliver, el Arrabal o Delicias, explican. Las inmobiliarias coinciden que los más interesantes son los del centro porque son más fáciles de revender.

El problema de la okupación ha derivado en que muchos de los propietarios damnificados recurren a empresas de mediación para alcanzar un acuerdo con los okupas. Es el caso de Okupacción, una empresa de Zaragoza formada por profesionales de la seguridad privada y que se dedican a mediar con inquilinos ilegales y a petición de particulares, no de empresas que buscan hacer negocio.

Según explican, en la mayoría de los casos cuando acuden a ellos ya hay una demanda judicial interpuesta que les permite negociar su salida a cambio de retirar la denuncia penal. El proceso de negociación suele durar unos dos meses y varía según el perfil de los okupas que, dicen, en el 90% los casos tienen contrato laboral.

Sin censo y sin un control

No existe un censo sobre el número de pisos vacíos que hay en Zaragoza, tampoco sobre las viviendas okupadas actualmente. Este conteo no es sencillo aunque los problemas de usurpación se concentran en los barrios más antiguos, como el Casco Histórico, especialmente en el entorno de la calle Pignatelli, Delicias, el Arrabal u Oliver.

Desde la Cámara de Comercio han trasladado una propuesta al Congreso de los Diputados para que sean los notarios y registradores de la propiedad los que puedan actuar en primera instancia acortando los plazos judiciales a escasos días. Emitirían un acta administrativa y podría solicitar el desalojo forzoso en caso de considerar que así debe ser.

En los alrededores de la calle Pignatelli la okupación se ha intensificado con la aparición de narcopisos, algunos ya desalojados. Un problema que mantiene en vilo a los residentes de esta zona que piden y exigen medidas tanto al ayuntamiento como a la Delegación del Gobierno de Aragón.