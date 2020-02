Los pizzeros clandestinos de Azuara vendieron en 22 provincias españolas

Un garaje en el bajo de su vivienda en Azuara fue el centro de operaciones de una pareja de origen argentino para fabricar de forma clandestina pizzas y comercializarlas bajo la marca Pizzaragón en 22 provincias españolas. Sus productos llegaron a estar presentes en más de 50 establecimientos comerciales y de hostelería.

Tal y como adelantó EL PERIÓDICO, la pareja, G. P. S. y C. E. C., de 46 y 45 años, respectivamente, fue arrestada en su propia vivienda, situada en plena calle Mayor de esta localidad perteneciente a la comarca del Campo de Belchite. Ambos fueron imputados por un delito contra la salud pública y otro contra la hacienda pública y la seguridad social y ya se encuentran en libertad provisional, tras ser puestos a disposición judicial.

Los agentes del Seprona de la Guardia Civil encargados de la investigación pudieron determinar que Pizzaragón comercializaba, mediante publicidad y venta por Internet y a través de teléfono móvil, pizzas de diversas variedades y bases para pizzas, logrando la plena identidad del director comercial. Se trataba de G. P. S., quien era ayudado por su esposa C. E. C. Los agentes comprobaron que no disponían de documentación que acreditase el origen autorizado del producto, así como las condiciones higiénicas en las que se elaboraban estos alimentos, pudiendo suponer un riesgo para la salud pública.

En la entrada y registro practicado en la vivienda de los arrestados, los miembros de la Benemérita encontraron un horno de grandes dimensiones, una máquina amasadora, dos mesas de trabajo dos envasadoras de vacío, dos congeladores, cuatro frigoríficos, numerosos rollos de etiquetado, bandejas de trabajo, útiles para la elaboración de pizzas, bolsas de envasado de pizzas, bolsas isotérmicas para transporte, materia prima, así como equipos electrónicos e informáticos.

TRANSPORTE

Para la distribución de algunos envíos empleaban a una empresa de transporte de paquetería, no reuniendo las condiciones de frío necesario.

Las pizzas clandestinas fueron vendidas a bares, restaurantes, caterings, hoteles, pizzerías, campings, piscinas, empresas de organización de eventos y hasta a particulares. Entre las provincias afectadas está Huesca, Alicante, Cádiz, Castellón, Gerona, Guadalajara, Huesca, Jaén, Lérida, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Salamanca, Soria, Teruel, Valencia, Zamora y Zaragoza