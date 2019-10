El plan de la DPT para caminos rurales beneficia a 65 municipios

El plan urgente de la Diputación de Teruel (DPT) para el arreglo de caminos rurales beneficiará a 65 municipios de la provincia en los que comenzarán a trabajar las máquinas la próxima semana. Esta iniciativa tiene un presupuesto de 315.000 euros. Permitirá acometer en alrededor de dos meses las actuaciones que no se habían podido realizar en los últimos años, y que solo con equipos propios dentro del trabajo ordinario, costaría dos años en llevar a cabo.

Este plan es posible por la colaboración de la empresa pública Tragsa, que aporta a través de contratos con empresas locales hasta 12 equipos de maquinaria, que refuerzan los cinco de los que dispone la DPZ.

A la actuación urgente en caminos se sumará otro plan destinado al arreglo de carreteras provinciales, al que se destinarán unos 2,5 millones y que se desarrollará a partir de noviembre.

Se trata de un «despliegue extraordinario», explico el vicepresidente de la Diputación de Teruel y delegado del Área de Infraestructuras, Alberto Izquierdo, que se centrará en actuar en los caminos y carreteras en los que no se ha podido actuar en los últimos años. Así, las fuertes tormentas que ha vivido la provincia, así como la entrada en vigor de la Ley de Contratos y las dificultades presupuestarias hicieron que en algunos municipios no se pudiera actuar y por ello no se ha podido cumplir la «norma no escrita» de pasar cada dos años por todos los pueblos, explicó Izquierdo.

Por ello, se ha iniciado este plan para que la red «se ponga a cero y poder planificar ya las actuaciones de mantenimiento, de tal manera que consigamos que al menos cada dos años las máquinas puedan pasar por todos los caminos y asegurar así su buen mantenimiento».