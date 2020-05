El pleno ratifica la recalificación del solar de Gómez Laguna

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha ratificado este viernes la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permitirá la recalificación del solar de Gómez Laguna en el que el Gobierno de PP y Cs quiere impulsar la construcción de un hospital privado. En la votación se ha vivido la misma división entre la izquierda y la derecha que en el pasado lunes. Así, PP, Cs y Vox han votado a favor y PSOE, ZeC y Podemos, en contra. El debate, eso sí, ha sido algo más agrio, sobre todo entre los responsables del grupo municipal socialista y el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano (Cs).

Había comenzado el pleno, aunque no así el debate sobre la recalificación, cuando el presidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, declaraba en las Cortes que no ve interés general en la operación que pretende ejecutar el equipo del alcalde Jorge Azcón. Puede que por esas palabras de Lambán Serrano pusiera en su punto de mira al PSOE, aunque lo cierto es que el de Urbanismo traía construidos sus argumentos contra los socialistas en forma de recortes de prensa, por lo que parece que sus ataques venían preparados de casa.

En su exposición inicial, Serrano ha gastado 25 minutos de tiempo en exhibir, de nuevo, las bondades de esta recalificación. El concejal ha presumido de que Zaragoza ha sido la primera ciudad europea en postularse para un proyecto de estas características y que ahora, pandemia mediante, se muestra más necesario que nunca. Por la inversión que traerá a la ciudad y por aumentar el número de camas hospitalarias en la ciudad, ha defendido Serrano. “Su único argumento -ha dicho señalando a la bancada de la izquierda- se basa en fetiches ideológicos ya superados que ustedes deberían revisar”. Posteriormente, el de Ciudadanos ha defendido que la modificación del PGOU planteada es menor a la que defendía el PSOE hace tan solo cuatro años cuando pedía que se facilitara la instalación de Quirón en la parcela anexa al estadio de la Romareda.

Por su parte, Fernando Rivarés, ha vuelto a esgrimir los mismos argumentos que ya mostró el lunes para justificar su no a la operación. “Ojo con la seguridad jurídica de este proyecto, no vaya a ser que en dos o tres semanas en ayuntamiento se vea envuelto en algún pleito que acabe costando dinero a los zaragozanos”, ha advertido el morado, que ha explicado que, más allá del debate ideológico, opina que la forma jurídica presentada “no es la correcta”.

Rivarés también ha criticado la recalificación basándose en los intereses mostrados por la parcela por el grupo Quirón, y le ha reprochado a Serrano que “llamen concurso público” a una licitación que se está redactando “como un traje a medida” para atender a las demandas de esta compañía sanitaria. “¿Puede asegurar que todo esto no esconde la verdadera voluntad de Quirón?”, le ha preguntado el de Podemos a Serrano. Según el portavoz morado, Quirón querría construir un nuevo hospital en la ciudad para después recalificar los terrenos en los que tiene su clínica en el paseo Mariano Renovales para construir ahí pisos de lujo. Serrano no ha respondido a esta cuestión.

El portavoz de ZeC, Pedro Santisteve, también se ha mantenido firme en su postura. “La derecha viene a las instituciones para gestionar intereses privados”, ha asegurado el exalcalde, que ha mencionado lo que Lambán había dicho en el parlamento aragonés: “Ya veo lo que han negociado ustedes con la DGA cuando el presidente ha dicho que no ve el interés general de la operación”. Santitseve también le ha reprochado a Serrano lo que considera que es una operación para favorecer la sanidad privada frente a la pública. “En esta pandemia ha habido más fallecimientos justo en aquellas comunidades en las que más se ha privatizado la Sanidad: en Madrid y en Cataluña”, ha señalado el de ZeC.

Horacio Royo ha sido el concejal que ha tomado la palabra por parte del PSOE. El socialista ha asegurado que iban a ratificar su voto en contra a la reordenación urbanística “con más convicción si cabe” que el pasado lunes. Se ha amparado en “la falta de diálogo” del Gobierno de PP y Cs para llevar a cabo la operación y ha defendido que Zaragoza no necesita un nuevo hospital privado. “La Comisión Europea dice que hace falta incrementar la inversión en la atención primaria” y no en sanidad privada, ha espetado Royo. “Ustedes solo venden humo. Hablan de cifras pero no están en condiciones de hacerlo, porque no saben si quienes acaben comprando van a invertir más o menos”, le ha achacado el socialista a Serrano.

“Siento mucho el voto en contra del Partido Socialista”, ha asegurado en su intervención final el concejal de Urbanismo, que ha sido cuando ha sacado a relucir la hemeroteca para atacar los cambios de postura del PSOE. “En el 2016 ustedes decían, atacando al Gobierno de ZeC, que tenían la sensación de que se demonizaba el urbanismo y que no iban a permitir que se paralizaran las cesiones de suelo en la ciudad. Le compadezco por los socios que tuvo, señor Santisteve”, ha dicho el de Ciudadanos. “Ni resultaron útiles como socios de Gobierno, ni resultan útiles en la oposición”, ha zanjado.

Asimismo, el responsable de Urbanismo ha defendido que su equipo no va a invertir en la sanidad privada, sino que quieren que la sanidad privada invierta en Zaragoza. “¿Hace falta Amazon, señora Ranera? ¿Hace falta Bonárea?”, le ha preguntado Serrano a la portavoz socialista en relación a los proyectos impulsados y facilitados por Lambán en la comunidad. “En estos momentos hace falta todo lo que genere riqueza y empleo”, ha añadido. Eso sí, Serrano ha rebajado las expectativas de la supuesta inversión que la venta de suelos traerá a la ciudad. Las ha dejado en unos 100 millones de euros, frente a los 120 que el alcalde y otras personas de su equipo habían anunciado esta semana.

La votación se ha cerrado con los 16 votos a favor de PP, Cs y Vox y 14 en contra del PSOE, ZeC y Podemos. Faltaba el voto del concejal socialista José María Arnal, que ha renunciado ha su puesto en la corporación municipal por incorporarse a la estructura del Gobierno de Aragón como secretario general técnico del Gobierno de Aragón. “Venga, votado, siguiente punto”, ha finalizado Azcón el debate, dando así carpetazo al mismo. En septiembre se tendrá que proceder a votar la aprobación final de esta modificación del PGOU.