Podemos advierte a Lambán que hoy por hoy no tiene su apoyo

La portavoz de Podemos en las Cortes, Maru Díaz, ha advertido al PSOE que hoy por hoy su candidato a la presidencia de Aragón, Javier Lambán, no cuenta con el apoyo de la formación morada y ha instado a los socialistas a negociar “sin vetos y sin miedo”.

Así lo ha indicado Díaz en una comparecencia ante los medios tras transmitir al presidente de las Cortes, Javier Sada, en el marco de la ronda de contactos con los grupos para proponer un candidato a la presidencia de Aragón, que su grupo no presentará candidato a la investidura y que por el momento Lambán no cuenta con su voto a favor.

Porque las negociaciones con el PSOE, que según Díaz, no son “sinceras ni honestas”, no avanzan y los socialistas, que necesitan el voto a favor de los cinco diputados de la formación morada, no están respetando el peso de su grupo parlamentario.

Pero Díaz no ha querido concretar que el respeto al peso de su grupo pase por la entrada en el Gobierno del PSOE con el PAR, y previsiblemente CHA, en puestos de primer o segundo nivel. “Es mucho adelantar”, ha dicho.

A Podemos-Equo, ha insistido, “se le tiene que respetar” y no es un buen punto de partida que se pida un gobierno “gratis”, ha aseverado Díaz, quien no obstante aún confía en que las negociaciones concluyan de manera fructífera.

Su formación, que no se plantea una repetición de elecciones, sigue dispuesta a explorar todas las opciones, desde la discreción y el deseo de que las conversaciones lleguen a buen término, pero por ahora el PSOE no les ha hecho propuestas concretas sobre qué papel quiere que juegue Podemos-Equo.

Teniendo en cuenta, ha advertido, que los gobiernos “no se regalan” y que los 5 votos de su formación son necesarios para sumar los 34 que darían la investidura y, sobre todo, estabilidad de Gobierno.